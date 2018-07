El FC Barcelona se adelanta a la Roma y ficha al brasileño Malcom

LEA TAMBIÉN

El FC Barcelona anunció este martes el fichaje por 41 millones de euros del joven extremo brasileño del Girondins de Burdeos Malcom Filipe Silva de Oliveira, que el lunes había llegado a un acuerdo para jugar en la Roma.

El fichaje por el actual campeón español llega después de que el Burdeos bloqueara su traspaso a la Roma a última hora del lunes tras una oferta in extremis por parte del Barça, interesado hasta entonces en el internacional brasileño Willian, del Chelsea.



“El FC Barcelona y el Girondins de Burdeos han acordado el traspaso del jugador Malcom Filipe Silva de Oliveira. El coste de la operación será de 41 millones de euros más 1 millón en variables”, señaló el club en un comunicado.



“El jugador firmará contrato con el club para las próximas cinco temporadas, hasta el fin del curso 2022/2023”, añadió.



Con apenas 21 años pero cinco temporadas de experiencia en el fútbol de élite - dos en el Corinthians brasileño y tres en el Burdeos -, Malcom se fotografió este martes en la sede del Barcelona, junto al escudo del club español.

'Fácil de explicar, difícil de entender'

Unas horas antes su destino era otro. El lunes tenía previsto viajar a Roma para firmar su contrato antes de unirse a sus compañeros en una gira estadounidense de pretemporada. Los clubes anunciaron “un principio de acuerdo”.



“Es fácil de explicar, difícil de entender. Habíamos alcanzado un acuerdo con el jugador, el agente y el Burdeos. Estaba cerrado”, explicó este martes el director deportivo de la Roma, el español Monchi.



“El Burdeos pidió comunicar el traspaso y lo hicimos. Mi sorpresa llego cuando un agente del jugador me llamó y me dijo que el Burdeos había prohibido al jugador viajar a Roma. Llamé al presidente y me dijo que había llegado una oferta del Barcelona superior a la nuestra y que si no aumentábamos la oferta, perderíamos al jugador”, añadió Monchi.



Según el agente, la Roma subió el monto del traspaso, pero luego le solicitaron un nuevo aumento. “Quien quiera venir a la Roma, bien, quien no quiera, no pasa nada”, concluyó el director deportivo.



Finalmente sí volará a Estados Unidos, pero el miércoles para unirse a la gira preparatoria del FC Barcelona que, según la prensa española, se interesó en el extremo del Girondins después de los continuos rechazos del Chelsea a sus ofertas por Willian.



De acuerdo con los medios italianos, la oferta del Barça era ligeramente superior a los 38 millones ofrecidos por la Roma.

Dura competencia

En su web, el club catalán destaca la “gran proyección” así como su “verticalidad y desequilibrio” : “se trata de un jugador atrevido, veloz y con un gran golpeo de balón que, a pesar de ser zurdo, domina a la perfección las dos piernas”.



Objetivo de otros grandes europeos como el Tottenham o el Arsenal, Malcom anotó 12 goles en 35 partidos ligueros en Francia la última temporada.



Después de las llegadas del centrocampista brasileño Arthur, de 21 años, y el central francés Clement Lenglet, de 23, la llegada de Malcom certifica la apuesta del Barça por jugadores jóvenes.



Para hacerse un hueco en la delantera, el brasileño deberá competir con jugadores consagrados como Luis Suárez, Lionel Messi, Philippe Coutinho u Ousman Dembélé, por quien el Barça desembolsó 105 millones hace un año.



Ironías del destino, el Barcelona, con Malcom, se enfrentará a la Roma el 1 de agosto en Dallas en la International Champions Cup.