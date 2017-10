Un mar de banderas de España para el ‘Barça’, en el Wanda Metropolitano

Los futbolistas del ‘Barça’ fueron recibidos el sábado 14 de octubre de 2017 con un mar de banderas de España en el estadio Wanda Metropolitano, donde empató 1-1 ante el Atlético de Madrid en su primer partido fuera de casa desde el polémico referéndum de independencia en Cataluña.

Los aficionados del Atlético de Madrid inundaron las gradas de su recién estrenado estadio con miles de banderas de España. En uno de los fondos, de hecho, había colocadas muchas banderas en los asientos antes incluso de que llegaran los hinchas.



“¡Que viva España!”, cantaron cientos de gargantas en el Wanda cuando el FC Barcelona saltó al césped a calentar media hora antes del inicio del choque. Algunos de los futbolistas azulgranas realizaron la breve práctica enfundados en una camiseta con la bandera de Cataluña.



Instantes antes de que arrancara el partido en la capital española, ya eran miles los que mostraban las banderas. “El Barcelona nos tracionó. Somos mayoría por la Unión”, rezaba un cartel en la entrada del estadio al que decenas de hinchas atléticos se acercaban para tomarse una foto.



También hubo gritos contra el defensa azulgrana Gerard Piqué, que votó en el referéndum del 1 de octubre y criticó con dureza las cargas policiales que se dieron durante la jornada de votación.

“¡Piqué, cabrón, España es tu nación!”, le cantaron al internacional español, abucheado cada vez que tocó el balón.

“Ya estamos acostumbrados a esta situación de ‘Geri’, no hay nada mas que decir, cada uno es libre de opinar lo que quiera. ‘Geri’ seguro que se aisla de todo eso. no es la primera vez ”, opinó tras el choque su compañero Jordi Alba. “Está claro cuando juegas afuera no tienes el apoyo”.



Saúl Ñíguez aprovechó un despiste de Piqué para marcar el 1-0 en el minuto 21 y el uruguayo Luis Suárez colocó el 1-1 en el 81'. El delantero lo celebró con rabia y mandó callar a la afición rojiblanca. Preguntado por ese gesto, el entrenador azulgrana, Ernesto Valverde, resopló en rueda de prensa y comentó: “No me he fijado mucho, pero no creo que mis jugadores sean poco deportivos, en absoluto”. “Me ha encantado el ambiente, el estadio... Ha sido una gran noche de fútbol, pero claro que aprietan a los nuestros”, añadió sobre los silbidos a Piqué.



Andrés Iniesta, capitán azulgrana, tampoco quiso entrar a comentar los abucheos. “Es un partido de fútbol, nos gusta jugar, nos gusta disfrutar, ha habido un ambiente espectacular y disfrutamos con ello. Las cosas externas no las valoramos. Jugamos un grandísimo partido contra un grandísimo rival y eso es lo que cuenta”.



El gobierno catalán llevó a cabo un polémico referéndum el 1 de octubre, una consulta que fue declarada ilegal por la Justicia y cuyos resultados no fueron reconocidos internacionalmente. El mismo día de la votación, que se saldó con cientos de heridos y muchos momentos de tensión entre las fuerzas de seguridad y los votantes, el FC Barcelona recibía a Las Palmas en el Camp Nou por la séptima fecha de la Liga española de fútbol. El club azulgrana, que apoyó la celebración de referéndum, intentó suspender el partido por los incidentes ocurridos, pero recibió la negativa de la Liga.



Al final, el encuentro se disputó a puerta cerrada para evitar nuevos incidentes. Tras ese encuentro, que acabó 3-0 a favor del ‘Barça’, la Liga española tuvo dos semanas de pausa para que se celebraran las últimas jornadas de las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.