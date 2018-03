La asistencia a los estadios mejora mientras dura la polémica de la TV

Eduardo Rubio volvió a un estadio de fútbol a los cuatro años. Lo hizo para ver a su querida Liga de Quito, junto a su esposa, sus dos hijos, su nuera, su yerno y su nieta de 4 años.

El contador quiteño, de 49 años, llevó a toda su familia el domingo al Rodrigo Paz Delgado, para el duelo ante Aucas. Unas cuadras antes de arribar, se llevó una sorpresa por los miles de aficionados en los alrededores que pugnaban por comprar un boleto y los que hacían filas para entrar.



El ‘Superclásico de Quito’, que se volvió a jugar al año y medio por la Serie A, dejó la mejor asistencia en lo que va del campeonato. 29 698 aficionados pagaron sus boletos y dejaron una recaudación total de USD 184 583.



Esos números contrastaron con los del juego del viernes, entre Técnico Universitario y Universidad Católica, en el que solo 2 417 aficionados pagaron su entrada. Sin embargo, la directiva dispuso la entrada gratis para las mujeres, como un homenaje a su día. Así, unos 7 000 hinchas fueron al escenario.



Las cifras reflejan un mayor interés por ir a los campos de juego si se los compara con el año pasado. 163 219 personas pagaron sus boletos en las cuatro fechas ya jugadas. Aquí no se incluyen los datos de los juego Emelec vs. Deportivo Cuenca (que no fueron proporcionados) y de El Nacional ante Macará (que se disputaba anoche).

A estas mismas alturas del torneo 2017, solo 120 486 habían acudido a las canchas.



¿Por qué hay mayor atención en este arranque de la Serie A? Rubio asegura que regresó a la Casa Blanca porque no tenía opciones de ver el encuentro por la televisión.



El conflicto legal por los derechos de transmisión dejó a los aficionados sin opciones de ver por señal abierta o una operadora de cable los cotejos de las dos últimas fechas.



Ante ello, páginas de Facebook y cuentas de Youtube transmitieron algunos compromisos. El duelo entre azucenas y orientales lo transmitió LigaTV, canal de comunicación del club capitalino, a través de sus cuentas de Facebook y Youtube. La transmisión llegó a 399 000 reproducciones.

Páginas de hinchas de Emelec también emitieron el compromiso de su club a través de las redes sociales.



Verónica Villagómez también fue a Ponciano luego de varios años. Explica que acudió por la atracción que generaba ver a su club ante Aucas, un duelo con mucha tradición desde la época en que ambos jugaban en la división amateur de Pichincha.



“No venía hace tres años y me llamó la atención que jugara ante el Aucas”, expresó la capitalina, de 27 años.



Eso sí, no todos se mostraron conformes. Rubio explica que pagó USD 70 por las entradas. “Con ese dinero habría pagado dos meses del paquete de transmisión del campeonato”.



El aficionado aguarda que la Federación informe sobre las empresas que transmitirán los encuentros para acceder a un plan. Además, indica que a su esposa, Patricia Padilla, no le permitieron ingresar con la camiseta del Aucas a la misma localidad.



LDU no permite que hinchas entren con camisetas de equipos diferentes a una misma localidad, para evitar incidentes.