El fútbol argentino, en un limbo por desacuerdo de Gobierno y clubes

La reanudación de la temporada del fútbol argentino se mantiene en una instancia de indefinición debido a que el Gobierno y los clubes no acordaron hoy de qué modo se televisarán los partidos del torneo local, el principal ingreso económico que tienen los equipos.

Durante una reunión realizada en la Casa de Gobierno, el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, uno de los funcionarios más cercanos al presidente, Mauricio Macri, sostuvo la decisión deponer fin en forma anticipada al programa 'Fútbol para Todos', un contrato firmado en 2009, por diez años,con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para televisar los torneos de Primera y Segunda División con el financiamiento de fondos públicos.



El titular de la Comisión Normalizadora designada por la FIFA para administrar la AFA, Armando Pérez, junto a lospresidentes de Boca Juniors, River Plate, Independiente, San Lorenzo, Racing, Huracán, Lanús y Barracas Central, propuso al Gobierno la posibilidad de postergar por seis meses el findel contrato, solicitud que les fue denegada en el cónclave.



Los dirigentes argumentaron que aprovecharían ese lapso para buscar oferentes. Dos de ellos son las cadenas estadounidenses Fox y Turner, con cuyos representantes se reunieron los presidentes de los clubes, tras el encuentro en la Casa de Gobierno. Pérez, inclusive, mencionó a la prensa luego de ese encuentro que ambas partes tuvieron un "acercamiento en los números" en los que se podría concretar la operación. Diferentes versiones periodísticas mencionaron en los últimos días que Fox y Turner pagarían a la AFA unos 3.000 millones de pesos (unos USD 188 000 000).



El Gobierno argentino y los clubes tampoco avanzaron en el monto que el Estado deberá pagaren concepto de resarcimiento por la finalización anticipada del contrato del "Fútbol para Todos". Para llegar a un acuerdo en ese punto, según destacó una comunicación oficial, el Gobierno puso como condición que la AFA convoque a una asamblea para elegir a su próximo presidente y adecúe su estatuto a las exigencias de la FIFA.



Además, planteó la creación de la"Liga Argentina de Fútbol Profesional", o "Superliga", que modifique la estructura y formato de competencia actual del torneo de Primera División, en el que participan 30 equipos. "El Gobierno nos pidió la aprobación de nuevo estatuto y la creación de la Superliga para pagarnos los que nos debe. Tenemos que cerrar esas cosas para que el fútbol vuelva en febrero", indicó Pérez.



La puesta en vigencia de la nueva liga también formaría parte de una exigencia de las compañías televisivas para adquirir los derechos de transmisión de los partidos. Al actual torneo de Primera, que lidera Boca Juniors, le restan por disputarse trece jornadas, pero su reanudación todavía es incierta. "Si a todos los problemas que tiene hoy la gentele sumamos la ausencia del fútbol, se van a agarrar (tomar) a piñas (golpes) en la calle", expresó hoy el astro argentino Diego Maradona en una entrevista con el canalTyC Sports.



Maradona pidió a la dirigencia del fútbol argentino que arribe aun acuerdo para regularizar la situación interna de la AFA. El ex capitán del seleccionado argentino campeón mundial en México 1986 se convirtió en el último tiempo en uno de los asesores que tiene a nivel local el presidente de la FIFA, el italiano Gianni Infantino Según el ex capitán del seleccionado argentino, a Infantino "no le temblará la mano" para "cortar el fútbol argentino", que a su criterio "se está desangrando". "Estamos muy mal, hay clubes quebrados y en la AFA se robaron hasta las mesas. Parece la casa de 'Los Locos Addams' (The Addams Family)", ironizó Maradona.