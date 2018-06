Argentina inicia semana clave en Rusia bajo la sombra de rumores

LEA TAMBIÉN

La Selección argentina entró este lunes 11 de junio de 2018, en la recta final rumbo al debut el 16 de junio ante Islandia por el Grupo D del Mundial de Rusia 2018, pero graves versiones sobre el técnico Jorge Sampaoli ensombrecen los preparativos.

Los rumores acerca de un supuesto acoso de Sampaoli a una cocinera de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) obligaron al presidente de la entidad, Claudio Tapia, a salir a aclarar la situación, en medio de un enojo generalizado en el Centro de Entrenamientos de Bronnitsy, el lujoso búnker ‘Albiceleste’ en Rusia.



“Creo en la honestidad de nuestro técnico, sé la clase de persona que es. Me molesta que digan mentiras porque hay familia atrás. Ya se sabe que esa denuncia no existe. Son cosas que en el final del camino se terminarán dando cuenta de que es todo mentira, no existe”, sostuvo Tapia. “No hay que detenerse en las operaciones. Queremos que empiece ya el Mundial”, urgió el máximo representante del fútbol argentino.

Los rumores no suman en este momento clave para Argentina, finalista en Brasil 2014 pero que tras una agónica clasificación no llega como candidata a Rusia, pese a Lionel Messi. “Cuando hay críticas objetivas nos sirve. Cuando hay mala intención, no. Muchas veces dudamos si todos quieren lo mejor para el fútbol argentino. Si todos los días pasa algo que trata de dañar a la selección, evidentemente por algo es”, señaló Tapia en una entrevista con el canal deportivo TyC Sports desde Bronnitsy.



La selección ‘Albiceleste’ viene de una semana complicada. Suspendió un amistoso con Israel en Jerusalén y abrió un entredicho diplomático, canceló una audiencia con el papa Francisco en Roma, se lesionó Manuel Lanzini, el socio futbolístico de Messi, y Sampaoli demoró más de la cuenta en citar a su reemplazante, Enzo Pérez.



El conjunto tuvo además muy pocos partidos de práctica. Tras la dolorosa goleada que sufrió ante España por 6-1 en marzo, Argentina sólo jugó a fines de mayo un amistoso con Haití, que con un 4-0 -incluido un ‘hat-trick’ de Messi- permitió una gran fiesta de despedida, pero no resultó parámetro para el complejo desafío del Mundial. Sampaoli se encontró en los entrenamientos con jugadores de élite agotados físicamente y decidió armar un plan liviano para la semana que estuvieron en Barcelona.



Tras la llegada el domingo a Bronnitsy, la selección sólo quedó enfocada en el debut. El buen clima que encontró Pérez a su llegada el domingo dejó en claro que el objetivo de Messi y sus compañeros es jugar el mejor Mundial.



En la fase de grupo se medirán con Islandia, Croacia y Nigeria, y recién después comenzará la hora de la verdad. “Hay varias selecciones que llegan muy bien de confianza, de juego y de jugadores individualmente como es el caso de Brasil, Alemania, España, Francia y Bélgica, aunque a esta no se la nombra tanto. Esta selección tiene muy buenos jugadores y la experiencia del último Mundial. Será un Mundial parejo”, alertó Messi en una reciente entrevista con el periódico Sport.







