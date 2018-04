La FEF les debe dinero a los árbitros después de siete fechas 

La Agremiación de Árbitros de Fútbol presentó un oficio a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) esta semana. Es el segundo oficio en este año.

Allí, en el documento, el gremio arbitral reclama dos puntos: el incremento del 12%, que ofreció la FEF para este campeonato nacional en los pagos, y los valores pendientes por las siete fechas jugadas en la Serie A en lo que va de esta temporada.



Luis Muentes, dirigente del gremio arbitral, explicó que el reclamo ya se lo hizo en el directorio de la FEF. También conversó con el vicepresidente Álex de la Torre. “No está el presidente de la FEF, pero esperamos que hasta el martes ya logremos resolver el tema y los árbitros tengamos ingresos. Es lamentable lo que estamos pasando los árbitros en todas las categorías”, dijo el dirigente.

Muentes se mostró sorprendido porque en reiteradas ocasiones que ha ido a exigir el incremento salarial recibe una respuesta: “nos dicen que las cosas están difíciles y que hay problemas”.



Pepe Mosquera, integrante del Directorio aclaró que el tema será tratado en la reunión del martes e insistió que la FEF ha procurado hacer esfuerzos económicos para pagar a los árbitros.

“Hemos tenido dos meses con los problemas por los derechos de televisión. Esperamos solucionar lo más pronto para evitar problemas y paralizaciones”, dijo Mosquera.

El ofrecimiento de la FEF fue mejorar los ingresos. Hasta el año pasado, un árbitro FIFA recibió USD 650 por dirigir un partido de la Serie A. Además reciben USD 300 por viáticos. Estos dineros salían de la FEF.

Muentes cuestionó que los clubes no asuman estos gastos. “Se contratan futbolistas con sueldos escalofriantes para nuestro medio. Está bien por los clubes, pero creo que ya llegó el momento de la verdad. Sí la FEF no puede asumir los pagos que los asuman los clubes. Eso debe decidirlo la FEF”, añadió Muentes.



En total son 35 árbitros en Primera y hay más de 200 para todos los torneos organizados por la Ecuafútbol.



Esteban Paz, directivo de Liga de Quito, explicó que los clubes analizarán el tema arbitral y buscarán asesoría con expertos internacionales de la Liga Española. “Al árbitro hay que exigirle más pero hay que pagarle más. Durante varios meses no estaban cobrando. El árbitro debe ser mejor pagado para que les exijamos más”, manifestó el directivo.



Paz explicó que ya tuvo un diálogo con Carlos Villacís, el presidente de la FEF. Allí se planteó la necesidad de pedir capacitaciones para el gremio a través de la FIFA. El objetivo es realizar charlas.



Esto luego de que Ecuador tampoco tendrá árbitros en el Mundial de Rusia 2018.