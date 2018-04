El árbitro 'tiene una bolsa de basura en lugar de corazón', critica Buffon

LEA TAMBIÉN

El mítico portero de la Juventus Gianluigi Buffon criticó con dureza al árbitro inglés Michael Oliver por señalar un penal en el descuento que dio el pase a semifinales al Real Madrid: “Tiene una bolsa de basura en lugar de corazón”.

Después de que la Juventus igualara la eliminatoria (marcando tres goles en el Bernabéu ante un Real Madrid que había ganado 3-0 en Turín) , el colegiado señaló un penal de Medhi Benatia a Lucas Vázquez que transformó Cristiano Ronaldo para dar la clasificación a su equipo en el descuento (90+8) .



“Estoy muy orgulloso de tener los compañeros que tengo”, comenzó diciendo al canal Bein Sports Buffon, que fue expulsado por protestar al árbitro.



“Habíamos hecho algo que parecía imposible e irreal. Una pena que haya acabado así, no ha sido justo”, continuó.



Sobre la jugada del penal, Buffon, que probablemente jugó su último partido europeo, explicó: “El árbitro ha pitado una falta que solo él ha visto”.



“Para tener grandes partidos a nivel europeo, hace falta grandes actores: jugadores, entrenadores, aficionados... y árbitros. Hay que tener una cierta sensibilidad para entender que en ciertos momentos si no tienes esta sensibilidad sobre lo que pasa en el terreno de juego, es que no eres digno de estar en una cancha”, criticó.



“En ese caso, lo mejor es que te quedes en la tribuna con tus padres, tus amigos, con unas patatas fritas y una Coca-Cola mirando el partido”.



“No se puede hacer algo así”, continuó el portero, que a la televisión italiana declaró que el árbitro tenía “una bolsa de basura en lugar del corazón".

El autor del supuesto penal, le marroquí Benatia, recordó que “el año pasado le ocurrió al Bayern, este año a nosotros. No creo que el Real Madrid necesite de estas cosas”, en referencia a las semifinales de la temporada pasada, en las que el chileno Arturo Vidal fue expulsado contra el Real Madrid.



“Me parece absurdo pitar un penal como este en el último minuto. He tocado el balón con el pie izquierdo, le rebota el balón en el pecho y todo lo que podía hacer era caerse”, añadió sobre la jugada.

Agnelli pide el VAR

El presidente del club italiano Andrea Agnelli reclamó por su parte la introducción del videoarbitraje (VAR): “Varios países han puesto en marcha el VAR. El sistema tiene que introducirse en Europa. Los árbitros de fondo no sirven para nada, hay que quitarlos y sustituirlos por el VAR” .



Pese a que la FIFA ya ha dado el visto bueno a la implantación del videoarbitraje y se utilizará en el Mundial de Rusia-2018, la UEFA no es tan receptiva a este sistema.



“El árbitro no ha sabido controlar la situación. En el penal se ha equivocado y en la expulsión ha estado excesivo”, continuó Agnelli, que la tomó sobre todo con su compatriota Pierluigi Collina, responsable de los árbitros en la UEFA.



“La vanidad del 'designador' acaba perjudicando indirectamente a los equipos italianos. Estas designaciones acaban siendo hechas para demostrar su imparcialidad”, añadió.