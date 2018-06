El fútbol para amputados comienza este viernes en Quito

LEA TAMBIÉN

Más equipos, más jugadores. Con ese primer balance a favor, esta mañana comienza el segundo Campeonato Nacional de fútbol para amputados en las canchas del Ministerio del Deporte.

Los partidos continuarán el fin de semana en el colegio Letort, en el norte de la capital y a donde pueden acceder los aficionados de manera gratuita. “Es importante la participación de seis clubes, ya somos 72 futbolistas quienes disputaremos este año el torneo”, dijo David Argüello, volante del equipo Letort y quien fue designado como el mejor jugador del torneo 2017.



“Estamos muy motivados por ello y por defender el título que logramos el año pasado. De ese plantel se mantiene la mayoría y hemos incorporado a nuevos jugadores”.

David, que la próxima semana cumplirá 25 años, se graduó como Productor Musical, el mes pasado en la Udla. “La música y el fútbol van de la mano, amo lo que hago, así suene como una frase comercial de la universidad”.



La segunda edición del Campeonato Nacional de fútbol de amputados contará con la participación de los clubes de Letort y Fuerzas Armadas, de Pichincha; El Empalme, de Guayas; Municipio de Manta y el club Quinsaloma, de Los Ríos.



Se jugará bajo la modalidad todos contra todos, en la primera ronda, se clasificarán a las semifinales los cuatro primeros; en ‘semis’, los ganadores de cada partido disputarán la final, el domingo.



El certamen es organizado por la Federación Ecuatoriana para personas con discapacidad física, entidad que después del torneo conformará la selección que participará en el Mundial de fútbol de Amputados, que se efectuará en México, en octubre próximo.

“Esa es otra motivación que tenemos para encarar este campeonato. Hemos entrenado tres veces por semana en el parque La Carolina, de 19:00 a 20:00. Queremos lograr un cupo en la Selección”, destacó David Argüello.



David sufrió un sarcoma en su pierna derecha cuando tenía 15 años. Los médicos tuvieron que amputarla, una situación que no ha mermado su amor por la vida. Ya logró su título universitario y ahora quiere otro título deportivo.



Yolima Páiz es la directora del torneo, quien dijo que el certamen se desarrollará bajo la reglamentación de la Federación Mundial de Fútbol de Amputados. “La única diferencia es que nuestros jugadores utilizan muletas canadienses (con apoyo para las manos y no los que llegan hasta las axilas)”.



La directora técnica, además, destacó el hecho que “este torneo contribuye al desarrollo deportivo de los atletas con este tipo de discapacidad física, que desean cumplir con su sueño de jugar fútbol”.

El objetivo a corto plazo es la creación de una Liga Nacional para la realización de un torneo más largo, con más clubes y futbolistas.



El campeonato, que tiene el respaldo de BanCodesarrollo, comenzará este viernes 8 de junio de 2018, a las 09:30 en el Ministerio del Deporte. En la primera jornada jugarán: Letort vs. Quinsaloma, Sucumbíos vs. El Empalme y Manta vs. Militares.



La jornada de la tarde comenzará a las 13:00 en la misma cancha.