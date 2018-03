Amistosos con sabor a Mundial

El último receso de la temporada aprovechado por los equipos nacionales para apuntalar sus plantillas invade los próximos 10 días con numerosos partidos plagados de alicientes entre las principales selecciones aspirantes a conquistar el título en Rusia 2018.

Enfrentamientos como el de Rusia vs. Brasil, Alemania vs. España, Italia vs. Argentina, Francia vs. Colombia; Rusia vs. Francia, España vs. Argentina, Inglaterra vs. Italia o Alemania vs. Brasil dan lustre a la relación de los preparatorios repartidos en una semana y media.



Será la última oportunidad para los seleccionadores para introducir en sus equipos futbolistas menos habituales, debutantes que disfrutan de un buen momento y pretenden llegar a tiempo al Mundial.



El balón empezará a rodar este miércoles 21 de marzo de 2018 con la puesta en escena de Liechtenstein y Andorra, dos equipos nacionales al margen de Rusia 2018, donde sí estarán Panamá, que se estrenará como mundialista, y Dinamarca, que se miden el jueves en Copenhague.



Sin embargo, las grandes potencias saltan al escenario internacional el viernes. El anfitrión, Rusia, afrontará en estos días dos partidos de enjundia. Primero se medirá a Brasil, en Moscú, y la próxima semana contra Francia.

El entrenador del equipo brasileño, Adenor ‘Tite’, ofrece una conferencia de prensa en el estadio Pierre-Mauroy en Villeneuve-d'Ascq el 9 de noviembre de 2017, en vísperas del amistoso partido de fútbol de Brasil contra Japón. AFP



El conjunto sudamericano contará con la sensible baja de Neymar, que posiblemente no vuelva a los terrenos de juego en lo que queda de curso. Tampoco con el defensa del Atlético de Madrid Filipe Luis, igualmente lesionado.



La ‘Canarinha’, no obstante, va a calibrar el momento del portero Neto, del Valencia y el delantero William Jose, de la Real Sociedad, novedades en su convocatoria.



Julen Lopetegui, DT de la Selección de España. EFE



Las dos últimas campeonas, España, en Sudáfrica 2010 y Alemania, en Brasil 2014, se citan en Düsseldorf. Ambos equipos tienen previstos compromisos grandes estos días. El conjunto de Julen Lopetegui, que quiere comprobar el nivel de futbolistas como Marcos Alonso, ‘Rodri’ Hernández y ‘Dani’ Parejo, caras nuevas en su convocatoria, se medirá después en Madrid contra Argentina.

Manuel Neuer (arriba izq.), el entrenador Joachim Löw (arriba centro), y los internacionales Mesut Özil (abajo centro) y Miroslav Klose (abajo der.) suben las escaleras del avión de Lufthansa estacionado en el aeropuerto de Fráncfort (Alemania). EFE

Joachim Löw, por su parte, mantiene el grupo de hombres con el que acometerá la defensa de la corona conquistada hace cuatro años. Después de la cita con España jugará contra Brasil en Berlín, en el último choque preparatorio del combinado germano antes de que defina sus planes para el torneo.

Jorge Sampaoli, DT de Argentina, el 1 de marzo del 2018. Foto: Alberto Raggio / AFP



Antes del choque del martes próximo contra España, Argentina se enfrentará a Italia en Manchester. El conjunto de Jorge Sampaoli, liderado por Lionel Messi, no podrá contar al final con el centrocampista del Benfica Eduardo Salvio, lesionado, y mantiene la duda de Sergio ‘Kun’ Agüero, que no está en perfecta condición física y su concurso en estos partidos está en el aire.

El entrenador de la selección de fútbol francés, Didier Deschamps, durante una conferencia de prensa en París el 2 de noviembre de 2017, para anunciar la alineación antes de los amistosos partidos de fútbol contra Gales y Alemania. AFP



Francia no dará descanso a ninguno de sus futbolistas franquicia para sus duelos de preparación. Los delanteros del Atlético Madrid Antoine Griezmann y del París Saint Germain Kilyan Mbappe encabezan una convocatoria en la que entra por primera vez el defensa del Atlético Madrid Lucas Hernández o el atacante del Sevilla Wissam Ben Yedder.



El combinado de Didier Deschamps jugará contra Colombia en Saint Denis el viernes y contra Rusia tres días después.

José Néstor Pekerman (der.) DT de la selección de Colombia, imparte instrucciones a James Rodríguez (10) durante el partido de la undécima fecha de las eliminatorias sudamericanas en el estadio Metropolitano de Barranquilla. AFP



La selección colombiana, que además de con Francia tiene cita frente a Australia en este parón de selecciones, cuenta con casi todos los jugadores que habitualmente están en la mente de José Néstor Pekerman, incluidos James Rodríguez o Radamel Falcao García, puntales del combinado cafetero. El técnico argentino sigue pendiente de Juan Guillermo Cuadrado, del Juventus, en plena recuperación tras su lesión de pubalgia.



Otros choques mundialistas del viernes son los que tendrán lugar en Varsovia entre Polonia vs. Nigeria, el de Serbia vs. Marruecos en Turín, el México ante Islandia en California o el Perú vs. Croacia, con Luka Modrić, Ivan Rakitić o Mateo Kovačić, en Miami.

Mateo Kovacic (Centro) es marcado por los defensas de Legia Vadis Odjidja (der.) y Jakub Rzezniczak. Foto: AFP

Además, Portugal, con Cristiano Ronaldo al frente y también con André Gomes, jugará con Egipto en Zurich y ante Holanda el lunes en Ginebra. Los defensas Fábio Coentrão y Rúben Dias han sido las bajas de la citación de Fernando Santos.



Holanda e Italia, las grandes ausentes de Rusia 2018, son los grandes reclamos para la preparación. El potencial de los jugadores de ambos combinados alienta la invitación como adversario en los amistosos. Además de con el equipo luso, el conjunto orange está citado con Inglaterra, que acudirá a Amsterdam el viernes.

Imagen de Garteh Southgate, entrenador de la selección de Inglaterra, tomada de la cuenta de Twitter @Dispenssoccer

La selección inglesa, una de las que más expectativas genera en cada gran competición, ha recuperado al volante del Arsenal Jack Wilshere. El técnico Garteh Southgate ha convocado por primera vez al guardameta Nick Pope (Burnley) y a los defensas James Tarkowski (Burnley) y Alfie Mawson (Swansea) y ha prescindido de Gary Cahill. No podrá contar, por lesión, con su oleador Harry Kane.

El guardameta italiano Gianluigi Buffon asiste a una sesión de entrenamientos en el Coverciano Sport Center en Florencia, Italia, el lunes 19 de marzo de 2018. Italia se medirá a Argentina en un partido amistoso el próximo 23 de marzo. EFE



Inglaterra completará su relación de partidos preparatorios ante Italia, en Wembley. La presencia del meta Gianluigi Buffon, de 40 años, es un aliciente más de la ‘Scuadra azzurra’, que calibrará la situación de Argentina e Inglaterra.



Luigi Di Biagio convocó por primera vez al delantero del AC Milan Patrick Cutrone y el extremo del Fiorentina Federico Chiesa. Sin Daniele De Rossi ni Andrea Barzagli, que anunciaron su retiro de la selección tras el fracaso contra Suecia, Di Biagio apostó por una serie de jóvenes, como el defensa del Sampdoria Gianmarco Ferrari o el volante también del Sampdoria Bryan Cristante. Están incluidos, además, el máximo goleador de la Serie A italiana Ciro Immobile, del Lazio, y el capitán del Napoli, Lorenzo Insigne.



Costa Rica, por su parte, visitará Escocia el viernes y se medirá a Túnez en Niza tres días después. Perú también se enfrentará a equipos mundialistas: jugará con Croacia primero y después con Islandia, los mismos rivales que tendrá México.