Los clubes ecuatorianos ya tienen lista la agenda de amistosos

Barcelona Sporting Club será el primer equipo en jugar un partido formal en este 2017. Los canarios se enfrentarán mañana (14:00) ante los brasileños de Vasco da Gama, por la Florida Cup.

Los toreros saltarán a la cancha del Central Broward Stadium, en Fort Lauderdale y buscarán su clasificación a la segunda ronda del torneo. En el caso de conseguir ese objetivo, los guayaquileños se enfrentarán el próximo miércoles ante el también brasileño Corinthians.



Este cotejo ya estaba pactado desde el año pasado. Incluso el equipo aprovechó esta invitación al torneo internacional para realizar su pretemporada.



Después de este torneo, los toreros se concentrarán para la Noche Amarilla. La dirigencia todavía no ha confirmado el rival, lo que se anunció en días anteriores fue la fecha (27 de enero) y la presencia del uruguayo Diego Forlán, invitado de honor.



José Francisco Cevallos, presidente del Barcelona Sporting Club, también confirmó que el equipo no participará en la Guayaquil Cup. Este torneo se disputará la próxima semana con equipos de Colombia, Venezuela y Perú. Además, estarán El Nacional y Deportivo Cuenca.

Hasta el momento, los clubes internacionales confirmados son: América de Cali de Colombia; Caracas FC y Sporting Cristal, de Perú. "El adelanto del Campeonato Nacional nos trajo algunas complicaciones. Independiente del Valle se excusó porque se prepara para el repechaje de la Libertadores", dijo Stalin Cruz, organizador del certamen.



Emelec también jugará un amistoso internacional la próxima semana. El cuadro eléctrico está en Uruguay realizando su pretemporada. En ese país jugará ante el Peñarol, en el estadio Campeones del siglo. Este cotejo está pactado para el martes.



En El Nacional también se prepara para los amistosos. La dirigencia confirmó los duelos ante Once Caldas, Sporting Cristal y América de Cali. El primer rival está por confirmar, debido a los cambios de planes de la Guayaquil Cup. "Tenemos tres partidos internacionales confirmados. Esto es lo que buscábamos para llegar de la mejor manera a nuestro debut en la Copa Libertadores", dice Eduardo Favaro, entrenador de los criollos.



Los partidos del 'rojo' se jugarán en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. En este escenario también jugarán como locales en el torneo nacional. "Los dirigentes me comentaron de esta situación el año pasado. Es un estadio donde llegan bastantes hinchas del club. Va a ser beneficioso para las arcas de la institución", dice el estratega uruguayo.



En la planificación de Liga de Quito hay varios partidos amistosos, pero a puerta cerrada. Hoy, el equipo de Gustavo Munúa jugará ante el Clan Juvenil. Esto como parte del entrenamiento. Además, el equipo se alista para el duelo ante el Deportivo Cali, por la Noche Blanca.



El juego ante los cafeteros será el 26 de enero. La dirigencia no ha confirmado los horarios de este cotejo.