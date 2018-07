Francia y Uruguay empatan 0-0 y buscan la semifinal del Mundial 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La temible Francia de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Paul Pogba, entre otras figuras, pone a prueba la determinación y el sólido juego defensivo de Uruguay. Ambas selecciones, excampeonas del mundo, igualan 0-0 en el inicio del cotejo que se realiza en el estadio de Nizhni Nóvgorod.

El vencedor de esta llave se verá en las semifinales contra el ganador de Brasil vs. Bélgica.

Con la mítica guía del 'Maestro' Óscar Washington Tabárez, de 71 años, la 'Celeste' se ha caracterizado por ser un equipo solidario en el que hasta los atacantes apoyan permanentemente en las labores defensivas. Una oncena fuerte en el juego aéreo, que presiona en el campo del rival, y que se caracteriza por esa reconocida 'garra charrúa' que busca emular el paso a las semifinales como ya lo hizo aquel recordado elenco liderado por el delantero Diego Forlán en el 2010.



No obstante, el conjunto que fue dos veces campeón del mundo (1930 y 1950), no contará en la delantera con el 'Matador' Edinson Cavani, su principal figura ofensiva, quien no empezará como titular. En su lugar estará Cristhian Stuani, quien se complementará con Luis Suárez.

Title



Francia, a su vez, llega entre las favoritas para alcanzar el título. En octavos de final se impuso 4-3 a la Argentina de Lionel Messi y tiene en Mbappé a una de las principales figuras del torneo. El elenco que dirige Didier Deschamps busca conseguir otro campeonato mundial, algo que ya logró en 1998.