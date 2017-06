La FIFA desestima acusación de racismo contra el uruguayo Valverde

La FIFA desestimó hoy, 6 de junio del 2017, a través de un comunicado la acusación de racismo contra el futbolista de la selección uruguaya sub 20 Federico Valverde, a raíz de un festejo de gol ante Portugal en el Mundial de la categoría que se disputa en Corea del Sur en el que simuló tener los ojos rasgados.

El organismo manifestó que tras recibir la carta con las explicaciones que proporcionó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y tras un "análisis exhaustivo" del asunto, se entendió que las pruebas "no justifican la incoación de un procedimiento disciplinario".



"(La carta) ha recibido nuestra completa atención y mediante la cual su Asociación nos ha proporcionado explicaciones y pruebas sobre dichos hechos", agrega el comunicado.



El futbolista, que milita en las categorías inferiores del Real Madrid, dijo el pasado lunes que no tuvo "ninguna intención de molestar a nadie" y explicó que el festejo estaba dirigido a un amigo suyo que le pidió que lo dedicara de esa forma.



Valverde marcó el 2-2 para Uruguay en el encuentro ante Portugal en los cuartos de final del torneo que se disputó el domingo y que se definió por penaltis a favor de la Celeste.



Tras marcar, el jugador festejó el empate llevándose las dos manos a la cara para simular tener los ojos rasgados. Al enterarse del malestar que causó su festejo y la acusación de racismo, Valverde declaró que "si lo tomaron así" pedía disculpas ya que "no fue con ninguna intención" e insistió en que "jamás" festejaría de forma racista un gol.



Los futbolistas uruguayos, que avanzaron este domingo a las semifinales del Mundial Sub 20 de Corea del Sur, se enfrentarán a Venezuela el próximo jueves.