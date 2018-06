La FEF estableció árbitros y horarios para la fecha 18 del torneo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El líder del campeonato se enfrenta al colista, en la apertura de la fecha 18 del campeonato nacional. Liga de Quito, puntero, visitará a Técnico Universitario, que es el peor clasificado de la tabla este viernes 15 de junio a partir de las 20:00.

Si los albos consiguen una victoria, se acercarían más al objetivo de ganar la primera etapa del torneo. Por su parte, los ambateños están seriamente complicados con la zona de descenso, por lo que su entrenador, Patricio Hurtado, buscará dar la sorpresa ante el líder.



Así quedó definida la fecha 18 del torneo:



Viernes 15 de junio

20:00

Técnico Universitario vs. Liga de Quito

Estadio Bellavista

Árbitro: Vinicio Espinel

Asistente 1: Flavio Nall

Asistente 2: Luis García



Sábado 16 de junio

13:00

Sociedad Deportiva Aucas vs. Macará

Estadio Gonzalo Pozo

Árbitro: José Luis Espinel

Asistente 1: Byron Romero

Asistente 2: David Vacacela



19:30

Delfín Sporting Club vs. Guayaquil City

Estadio Jocay

Árbitro: Roberto Sánchez

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: Edison Vásquez

Domingo 17 de junio

15:30

El Nacional vs. Barcelona Sporting Club

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Edwin Bravo

Asistente 1: Dennys Guerrero

Asistente 2: Jeferson Macías



18:00

Club Sport Emelec vs. Universidad Católica

Estadio George Capwell

Árbitro: Roddy Zambrano

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Luis González



Lunes 18 de junio

19:15

Independiente del Valle vs. Deportivo Cuenca

Estadio General Rumiñahui

Árbitro: Carlos Orbe

Asistente 1: Juan Carlos Macías

Asistente 2: Darío Moran