La fecha de inicio del Campeonato Nacional complicaría a los clubes

La fecha de inicio del campeonato (29 de enero del 2017) trastoca los planes de varios clubes y acorta la etapa de pretempodada. Así lo anunció el DT de Independiente del Valle Alexis Mendoza, quien junto a la dirigencia, decidieron no participar en el cuadrangular amistoso Guayaquil Cup.

Los tiempos de preparación no se lo permiten, por eso el equipo solo se entrenará en las instalaciones de Chillo Jijón. No habrá cotejos amistosos antes de su debut en la Copa Libertadores.



“No podemos hacer amistosos porque no tenemos tiempo. Apenas serán 20 días en los que buscaremos que los nuevos jugadores se adapten al grupo”, dijo Mendoza.



En el cuadro rayado, el inicio de la temporada coincide con los juegos de Libertadores. El Campeonato Nacional arrancará dos días después de que Independiente reciba al Deportivo Municipal de Perú, en Sangolquí.



“No sabemos el fixture que le toque a Independiente en la primera fase. Si nos toca el primer partido de visita va a ser desgastante para nosotros”, dijo el DT de Independiente.



El Nacional es otro de los ‘perjudicados’. Los Puros Criollos tienen previsto un viaje a Argentina para jugar la segunda fase de la Copa Libertadores ante el Atlético Tucumán. El primer partido está pactado para el 31 de enero, en el estadio José Fierro.



Es decir que el equipo militar jugará su primer partido internacional dos días después del inicio del torneo local.

En Guayaquil, los tres clubes deberán cambiar sus planes. Barcelona, Emelec y River Ecuador tienen planificado realizar parte de la pretemporada en el extranjero.



El ‘Ídolo’ del Astillero tenía previsto debutar en la Florida Cup el 15 de enero, en Estados Unidos. Si clasifica a las siguientes fases y llega a la final, jugaría el 21 de este mes. Los toreros tendrían poco tiempo para organizar el viaje de retorno a Guayaquil y armar la logística para el debut en el Campeonato Nacional.



Algo parecido le sucederá a Emelec. Los eléctricos ya están en Uruguay y tienen pactado varios amistosos con clubes de ese país como parte de su pretemporada. En la planificación, ellos tenían previsto volver a Ecuador el 26 de enero, apenas tres días de que empiece la competencia oficial.