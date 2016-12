El FC Barcelona da por hecha una renovación millonaria con Messi

El presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, dio por hecha la próxima ampliación de contrato de Lionel Messi porque el futbolista está "convencido", y además aseguró que el argentino ganará el dinero que le corresponde al "mejor del mundo". "Nos gustaría que acabase su carrera aquí. Messi quiere seguir porque es feliz, es su club. Es un catalán más. Es un jugador más que viene de la base y una historia para explicar a nuevas generaciones. Estoy seguro de que se retirará aquí", manifestó Bartomeu en una rueda de prensa en la que hizo balance del año.

"Los nombres Messi y Barça están identificados. Me muevo por todo el mundo y la identificación con Messi es espectacular. Nos encantaría que siguiera con nosotros y el esfuerzo lo haremos. Trataremos de ser muy discretos con lo de Messi. Es la voluntad de todos los barcelonistas y de todo el mundo del fútbol", explicó.



Messi, de 29 años, concluye contrato en 2018 y durante las últimas semanas la prensa especuló con la posibilidad de que eligiera otro destino para continuar su carrera deportiva, algo que el Barcelona descarta por completo. Bartomeu aseguró que el dinero no será el problema.



"El esfuerzo es convencerlo, pero es que él está convencido. Esto es el Barça y esta es su casa. Hay que sentarse en una mesa y hablar con su padre y con su entorno. Sin duda, todo el mundo que pasa por nuestro club está encantado. No quiero hablar de cifras, pero tiene que ser el mejor del mundo en todos los aspectos", afirmó.



El presidente del Barcelona continuó con sus halagos hacia el crack y puso en duda la justicia del último Balón de Oro concedido al portugués Cristiano Ronaldo, del Real Madrid. "El Balón de Oro debería ser cada año para Messi. Es el mejor jugador de la historia.



Cuando se retire, ahí estarán sus logros deportivos y sociales. Es muy difícil que se repita un Messi en nuestro equipo. Es el más grande de todos. Leo es un espejo", dijo. Más enigmático se mostró con la renovación del técnico español Luis Enrique. "Estamos centrados en la competición. Nos gustaría que continuase. Estamos muy contentos con lo que hacen los técnicos, pero primero toca competir", observó.



Bartomeu también aprovechó la ocasión para defender a los futbolistas de la "inseguridad jurídica" que según él sufren respecto a sus obligaciones con el fisco. "No puede ser que todos se equivoquen. Habría que ser serios y pediría que los jugadores que vienen a jugar a la Liga lo hagan con la seguridad jurídica de que si se les dicen unas cosas se hagan de esa manera", argumentó.



El presidente del FC Barcelona defendió a su director deportivo, Robert Fernández, en relación a los fichajes realizados, casi todos suplentes habituales en el equipo. "Ser titular en el Barça es muy difícil, pero quién se atreve con Messi, Iniesta, Piqué, Suárez.... La media de edad es baja. A Iniesta también le costó ser titular en el Barça y ahora es el mejor centrocampista del mundo. No creo que Robert encuentre un Messi en el mundo", explicó. Finalmente, la prensa le pidió a Bartomeu un número para evaluar la temporada y el presidente azulgrana dio "un ocho" al equipo que ganó la Liga española y la Copa del Rey.