Fastuosa boda del futbolista argentino Carlos Tevez

El futbolista de Boca Juniors Carlos Tevez contrajo hoy, 22 de diciembre del 2016, matrimonio con su pareja de toda la vida, Valeria Mansilla, en las afueras de Buenos Aires y acompañados por sus tres hijos, en el inicio de una fastuosa boda que durará cuatro días en Argentina y Uruguay.

El exdelantero de Juventus de Turín, Manchester United y Manchester City llegó al registro civil de la localidad de San Isidro con un traje celeste, el mismo que lució su pequeño hijo Lito, de dos años. Mansilla y las dos hijas de la pareja, Florencia y Katie, lucieron vestidos blancos.



Luego de dar el sí ante las autoridades, la familia y 260 invitados partirán en barco rumbo a un exclusivo hotel de la ciudad uruguaya de Carmelo, sobre el río Uruguay, donde comenzarán los cuatro días de festejo.



Tevez y su esposa celebrarán mañana la ceremonia religiosa de casamiento en una capilla de Puerto Camacho y la fiesta será luego en un barrio cerrado cercano al hotel de Carmelo, el Club de Campo El Faro.



Los invitados que quieran regresar tendrán el 24 de diciembre un barco a su disposición, pero el resto podrá brindar en Nochebuena en una cena especial organizada por Tevez y su esposa para luego retornar todos el domingo a Buenos Aires. La pareja partirá luego a Dubai de luna de miel. Tevez y Mansilla están juntos desde hace muchos años, en una relación que sufrió separaciones y momentos difíciles, hasta que el futbolista le hizo propuesta formal de matrimonio.



"Estabas parada frente a mí y no me equivoqué. Sos mi mejor jugada, mi mejor campeonato y el mejor gol que hice. Pasaron 14 años, formamos la familia que tanto soñaste. Peleaste por mí, lograste tu sueño, tenernos a todos juntos, a tu lado. Siempre dije que no me arrepiento de nada porque te volvería a elegir. Siempre miramos a futuro, vemos a viejitos en la plaza y decimos que vamos a terminar así. Te quiero decir si te querés casar conmigo", le propuso en su momento Tevez. Ya convertidos en marido y mujer, el jugador se mostró feliz con el paso dado.



"Es una sensación única, estamos muy felices pasando uno de los mejores días de nuestras vidas. Es una manera de afianzar la pareja, hace muchos años que venimos juntos. Es una confirmación de nuestro amor", declaró Tevez, quien pidió no hablar sobre su posible pase al fútbol chino con un millonario contrato que mantiene en vilo a Boca Juniors.