Los despropósitos no dan tregua a McLaren, en otra jornada negra

La sexta jornada de entrenamientos en el Circuit de Barcelona ha vuelto a tener a McLaren como la escudería castigada por las averías, en una sesión en la que Fernando Alonso se vio privado de pilotar durante más de seis horas (desde las 11:00 horas), por pérdida de aceite, que obligó a cambiar el motor.

Si ayer su compañero de equipo, el belga Stoffel Vandoorne, acabó desquiciado después de tres paradas (con dos banderas rojas), y sólo 38 vueltas, el despropósito no ha dado tregua a McLaren y hoy le ha tocado a Alonso, quien tras 47 giros debió sacar el auto de la pista por una pérdida de aceite, aunque al final pudo ponerlo nuevamente en el asfalto par dar 7 vueltas más.



El equipo inglés explicó que no fue un problema de motor (Renault), pero en cambio sí que había quedado afectado, lo que llevó a la escudería a cambiarlo.



En el último tramo del día, y a falta de menos de un cuarto de hora para bajar la bandera, McLaren conectó el nuevo motor, y salió a dar siete vueltas testimoniales. No pudo ni concluir los pocos minutos, debido a una bandera roja por una salida del Alfa Romeo Sauber del francés Charles Leclerc.



El jefe de equipo, Eric Boullier, sigue manteniendo la calma, ya que hoy argumentó ante los medios que el equipo está en fase de adaptación, en unos entrenamientos y que estas circunstancias pueden suceder, pero después de seis días de ensayos y a falta de dos para que concluyan los entrenamientos en Barcelona, todos los equipos ya empiezan a marca una ventaja considerable con McLaren por las jornadas intensas de trabajo que han llegado a cuadruplicar o quintuplicar las vueltas que ha dado el equipo inglés.

En la jornada de este miércoles 7 de marzo de 2018, Alonso sólo dio 54 vueltas, con un interesante mejor crono antes de la avería de 1:19.856, a 1.809 del espectacular crono del australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), lo que ha permitido al monoplaza del austríaco estar junto a los Mercedes en bajar de 1:19.



Por la mañana, Lewis Hamilton tomó los mandos del Mercedes AMG, con 90 vueltas y un mejor crono de 1:18.400, a 0.353 de Ricciardo, mientras que por la tarde Valtteri Bottas firmó un mejor crono de 1:18.560, situándose como tercer mejor piloto.



La sesión, dominada por una temperatura que ha oscilado entre los 14 y 16 grados centígrados la mayor parte del día, ha sido soleada y ello ha permitido a los equipos sacar le máximo de provecho practicando tandas largas y simulacros de carreras. Han llegado a completar distancia de gran premio equipos como Red Bull, Mercedes, Renault y Williams.



Por la mañana, el español Carlos Sainz Jr. se ha puesto a los mandos del Renault y ha completado un largo programa de 88 vueltas, en las que ha sacado un mejor registro de 1:20.042, junto por detrás del mejor tiempo de Alonso.



Al concluir su participación, el piloto madrileño señaló lo siguiente: “Ser el cuarto equipo es un objetivo real, pero no es fácil. Por lo tanto, paciencia, porque el coche irá mejorando poco durante el año”.

Estos son los pilotos que han participado en la sexta jornada de entrenamientos de pretemporada de Fórmula Uno en el Circuito de Barcelona:



1. Daniel Ricciardo AUT-Red Bull 1:18.047 (165 vueltas)



2. Lewis Hamilton GBR-Mercedes a 0.353 (90 vueltas)

3. Valtteri Bottas FIN-Mercedes a 0.513 (82 vueltas)

4. Sebastian Vettel GER-Ferrari a 1.494 (66 vueltas)

5. Brendon Hartley NZL-Toro Rorro a 1.776 (118 vueltas)

6. Fernando Alonso ESP-McLaren a 1.809 (54 vueltas)

7. Carlos Sainz Jr. ESP-Renault a 1.995 (88 vueltas)

8. Romain Grosjean FRA-Haas a 2.190 (75 vueltas)

9. Kimi Raikkonen FIN-Ferrari a 2.195 (46 vueltas)

10. Lance Stroll CAN-Williams a 2.302 (63 vueltas)

11. Niko Hulkenberg GER-Renault a 2.711 (102 vueltas)

12. Esteban Ocon FRA-Force India a 2.758 (130 vueltas)

13. Charles Leclerc MON-Sauber a 2.871 (159 vueltas)

14. Sergey Sirotkin RUS-Williams a 4.303 (77 vueltas).