Hamilton no quiere oír hablar del título durante el GP de EE.UU. de Fórmula 1

El piloto británico Lewis Hamilton tildó de “tontas” las conversaciones sobre la consecución de su cuarto título mundial durante el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.

Si Hamilton gana el domingo en Austin y el alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, termina más allá del quinto lugar, el inglés se llevaría el campeonato y se ubicaría en el Top-5 de los pilotos más exitosos de la historia de la F1 solo por detrás del legendario Michael Schumacher (7) , el argentino Juan Manuel Fangio (5) y junto a Alain Prost y su gran rival alemán Vettel (4 cada uno).



“Sinceramente, no lo sé, todas estas conversaciones sobre ganar el título aquí son realmente tontas. Sebastian (Vettel) no tendrá los mismos problemas (que en las últimas carreras) y será muy rápido aquí”, dijo Hamilton.



“El título se decidirá en las últimas cuatro carreras por lo que sólo estoy concentrado en ganar aquí”, añadió. “No me importa si lo consigo aquí o en la última carrera pero lo más importante aquí es ganar, en medio de todo lo que está pasando en este país y que es una prioridad para mí... sabéis de lo que estoy hablando”.



Hamilton rechazó explicar el significado de sus palabras acerca de por qué era tan importante para él ganar el Gran Premio de Estados Unidos. El inglés sugirió que un miembro entre la prensa lo había comprendido sin dar mayores explicaciones.

Cuestionado acerca de si tenía intención de hincar la rodilla durante el himno nacional, en señal de apoyo a los jugadores de la NFL que lo hacen a modo de protesta por las injusticias raciales y la brutalidad policial en su país, Hamilton decidió tomar distancia. “No he pensado demasiado sobre ello”, apuntó. “He trabajado duro para estar aquí hoy y tengo mis sentimientos acerca de toda esta situación pero en este momento no tengo decidido hacer nada”.



Tras el Gran Premio de Estados Unidos, del viernes al domingo en el Circuito de las Américas de Austin, Texas, la Fórmula 1 se trasladará a México, Brasil y la temporada acabará en Abu Dabi. “Tengo ganas de ir a México, donde siempre puedes sentir el amor y el apoyo de la gente. Es un evento increíble y que está creciendo cada año”, subrayó.



“El objetivo es ganar y toda mi energía está centrada en esa misión. No me importa dónde ocurra, aquí o en México o en Abu Dabi. En México saben cómo festejar así que me pondré un sombrero y me iré de fiesta si ocurre allí”, dijo.