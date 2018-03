Lewis Hamilton: ‘Me siento más fuerte que el año pasado’

El vigente campeón del mundo de Fórmula Uno, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes AMG), dijo este jueves 8 de marzo de 2018, tras la conclusión de la séptima jornada de entrenamientos de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que se siente “más fuerte que el año pasado”.

El piloto inglés celebró que mañana, viernes, en la última sesión de entrenamientos de pretemporada, su equipo llevará a cabo “una simulación de carrera”, ya que dijo las sesiones son “aburridas”.



Mostró su deseo de que en el curso que empezará el 25 de marzo en Australia “haya una pelea entre tres (Mercedes, Ferrari y Red Bull)”, algo que anhela porque entiende que sería “una bendición”.



Este jueves uno de sus principales rivales, si no el que más, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), firmó una vuelta (1.17.182) de récord, tras una sesión en la que el germano dio 187 giros.



Al respecto, Hamilton manifestó: “No estoy interesado en los tiempos que ha hecho Ferrari. Lo que más me interesa es saber dónde vamos a estar en la Q3 cuando vayamos a Melbourne”.



“Ahora el auto (Mercedes) va mejor, pero necesitamos entender qué es lo que están haciendo el resto de equipos. El equilibrio no es perfecto en el auto, pero es realmente una maravilla conducirlo”, señaló tras acabar su sesión en la pista.