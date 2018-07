Falleció Sergio Marchionne, exjefe de la  ‘Scuderia’ Ferrari de Fórmula 1

LEA TAMBIÉN

Sergio Marchionne, al frente durante años de la automotriz italiana Fiat y de la escudería Ferrari de la Fórmula 1, falleció este miércoles 25 de julio de 2018 a los 66 años, informó la compañía.

El sábado Fiat y Ferrari ya habían anunciado que debido a su grave estado de salud Marchionne abandonaba sus cargos en la ítalo-estadounidense Fiat Chrysler Automobiles (FCA) y en la filial Ferrari.



Tras complicaciones inesperadas después de una operación de espalda en Zurich, el estado del ex director ejecutivo de Fiat y presidente y jefe del consejo de administración de Ferrari ya no le permitía ejercer sus cargos.



Marchionne era considerado un visionario, pero también un duro negociador con los sindicatos y en la Fórmula 1. Su muerte es considerada por muchos en Italia como el fin de una era. “Por desgracia ha ocurrido lo que temíamos. Se ha ido Sergio Marchionne, hombre y amigo”, dijo el

presidente de FCA, John Elkann, en un comunicado de Exor, el holding de la familia fundadora de Fiat y principal accionista de FCA.



El sucesor de Marchionne como CEO de FCA después de 14 años es el británico Mike Manley. Elkann, miembro de la familia Agnelli, será el presidente de Ferrari, mientras que el consejo de administración de Ferrari nombró a su vez como jefe de la junta directiva a Louis C. Camileri, que previamente ocupó cargos directivos en la tabacalera Philip Morris, entre otros.