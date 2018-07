La Fórmula Uno destaca la contribución ‘inconmensurable’ de Marchionne

LEA TAMBIÉN

El presidente y primer ejecutivo (CEO) de la Fórmula Uno, Chase Carey, se mostró “profundamente entristecido” por el fallecimiento del

expresidente de Ferrari Sergio Marchionne, de quien destacó su “inconmensurable”contribución al mundo del automovilismo.



“Fue un gran líder no solo de la Fórmula 1 y del mundo del automóvil, sino también del mundo de los negocios en general”, subrayó Chase en un

comunicado remitido este miércoles 25 de julio de 2018.



“Dirigió con gran pasión, energía y perspicacia, e inspiró a su alrededor. Sus contribuciones a la Fórmula Uno son inconmensurables. También fue un verdadero amigo para todos nosotros y será profundamente extrañado”,

agregó.



Chase Carey describió a Marchionne como “un líder y un amigo” y trasladó sus “más sinceras condolencias” a sus familiares.



Marchionne, quien este miércoles falleció a los 66 años en un hospital en Suiza, impulsó el ascenso de Ferrari “al escalón más alto de los campeonatos, habiendo ganado cuatro de las once carreras disputadas hasta la fecha y siendo candidato a los títulos de pilotos y de constructores”, remarcó el texto

de la Fórmula Uno.



La escudería italiana anunció el pasado sábado que Sergio Marchionne debía dejar sus cargos por problemas de salud, tras una reciente operación quirúrgica. John Elkann le sustituyó en la presidencia y Louis C. Camilleri como primer ejecutivo (CEO).