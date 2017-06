Los foráneos tienen poco brillo en el Club Sport Emelec

Sebastián Píriz lleva cuatro partidos jugados con Emelec en cinco meses de la temporada. Cuando llegó al club, en enero, el entrenador Alfredo Arias anticipó que sería el referente del medio campo azul.

“Él (Píriz)vino para ser titular y así será mientras no se lesione”, dijo el técnico en febrero cuando lo ubicaba como titular en el equipo.



Ese mes, el mediocampista charrúa sufrió un desgarro muscular y pasó fuera de las canchas hasta abril. Cuando ya se sentía en buenas condiciones físicas, volvió a lesionarse. Entonces, fue por un esguince en su rodilla.



Ahora, ya se entrena con normalidad con sus compañeros. “Pensaba en irme a mitad de año para no perjudicar al club, pero solo fue una idea. Tengo bravura para sobreponerme y demostrar mis capacidades”, aclaró el charrúa que tiene contrato con el ‘Bombillo’ hasta finales del 2018.



Reconoce que ganarse un puesto en Emelec es complicado, pero confía en tener oportunidades debido a la doble competencia del plantel en el campeonato nacional y la Copa Libertadores.



El peruano Christian Ramos tampoco se destaca. El defensa inició la temporada como titular y luego fue relegado a la suplencia por bajo rendimiento. Volvió a jugar por la lesión de Jordan Jaime.



Ramos llegó al plantel por recomendación de la directiva, según el entrenador, quien dice que no lo conocía. Arias había recomendado el nombre de un zaguero argentino. Pese a esto, el peruano firmó contrato por un año, en enero.



En diarios peruanos como Líbero se especuló con la posible salida del jugador del ‘Bombillo’ al final de la primera etapa. El zaguero desmintió la información a través de un comunicado de prensa. Ahí, ratificó su compromiso con el equipo guayaquileño.



El único extranjero destacado y titular fijo es Bruno Vides, quien es además uno de los goleadores del equipo con cinco anotaciones.



El argentino está lesionado y se perdió los últimos dos juegos. Sufre una molestia en su pantorrilla derecha. Por ello, realizó trabajos de rehabilitación con el cuerpo médico durante las últimas dos semanas.



Ante la falta de brillo de los foráneos, Arias tuvo que apoyarse en los jugadores nacionales. Pedro Quiñónez, Fernando Gaibor y Osbaldo Lastra alternan en la media cancha, mientras que Fernando Pinillo y Jordan Jaime, quienes hasta el año pasado eran suplentes, se adueñaron de la titularidad en la zaga.



En las últimas cinco temporadas, Emelec contó con 16 jugadores extranjeros. Marcos Mondaini y Esteban Dreer, quienes fueron los más regulares en ese tiempo se naturalizaron y se mantienen como referentes del plantel.



Otros como Dennis Stracqualursi, Pablo Zeballos, Mauro Fernández y Leonardo Rolón fueron separados por bajo rendimiento.



El último caso fue el del argentino Emanuel Herrera, cedido al Melgar, de Perú, quien actuó en 58 partidos durante tres años en Emelec.



Así, el entrenador Arias hoy vuelve a optar por la base de los jugadores nacionales titulares para el cotejo ante Fuerza Amarilla, a las 19:30, en el estadio George Capwell. Los azules son terceros con 28 puntos y quieren trepar al liderato.