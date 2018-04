El exjugador paraguayo Aldo Bobadilla es imputado por estafa 

El exfutbolista paraguayo Aldo Bobadilla, actualentrenador del club Libertad, y su esposa, fueron imputados por estafa, informó la Fiscalía paraguaya.

La agente fiscal Stella Mary Cano explicó que el ex portero está involucrado en una negociación comercial, aparentemente irregular, por la venta de una empresa de transporte y un par de inmuebles. Bobadilla y su esposaLourdes Benítez habrían ocultado a los nuevos dueños la situación crítica de la empresa y una deuda existente, causando un perjuicio patrimoniala los mismos, conforme se desprende de las documentaciones de la carpeta fiscal.



La denuncia contra el ex jugador fue presentada en diciembre por los presuntos damnificados y en casode ser hallado culpable se enfrenta a una pena de hasta cinco años de privación de libertad o una multa.



Bobadilla jugó al fútbol entre 1994 y 2011 y defendió a Cerro Porteño, Libertad y Olimpía de Paraguay, Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors de Argentina, Corinthians de Brasil e Independiente Medellín de Colombia. Desde el 2013 es entrenador y ha trabajado en siete clubes de Paraguay y actualmente su club, Libertad, encabeza el Grupo C de la Copa Libertadores, que integran además Peñarolde Uruguay, The Strongest de Bolivia y Atlético Tucumán de Argentina.