Éxito y polémicas han perseguido al DT Hernán Darío Gómez

El entrenador colombiano Hernán Darío Gómez regresará al fútbol ecuatoriano para la dirigir la Selección.

El ‘Bolillo’, protagonista en la primera clasificación de la Tri al mundial Corea y Japón 2002, ha brillado con sus logros, pero también le ha perseguido la sombra de las polémicas en su carrera como entrenador de fútbol.

En las mieles de la clasificación vivió uno de los momentos más difíciles. Pasó de ser aclamado a ser golpeado.



En el 2001, Joselo Rodríguez, dirigente del Santa Rita y cercano al Partido Roldosista, agredió al DT por no incorporar a la Selección Sub 20 al ahora político Abdalá ‘Dalo’ Bucaram.



Uno de los guardaespaldas de Rodríguez disparó en la pierna al ‘Bolillo’. Además le fracturaron la nariz. El regreso tuvo matices especiales. Los futbolistas y una comisión se desplazaron a Colombia para pedirle que regresara. El final fue feliz con la clasificación al Mundial y una alegría en el país.



En la primera participación dijo: “Esperamos que el equipo tenga una digna presentación en el Mundial, donde Ecuador va a aprender, no más”. Después del Mundial, Ecuador renovó el contrato del DT. Carlos Villacís, en ese entonces vicepresidente de la FEF, se opuso al aumento del salario de USD 21 000 a USD 30 000 mensuales.



Villacís se abstuvo de votar con el resto de vocales y al final se fijó su salario en USD 300 000 al año, sin contar con premios y viáticos. Fue el primer encontrón con el directivo que ahora volvió a confiar en el ‘Bolillo’ Gómez.

La primera parte de Gómez con Ecuador se cerró en la Copa América del 2004. Perdió 6-1 ante Argentina y renunció mediante correo electrónico. “Es un resultado saca técnicos”, expresó.



Comenzaron a multiplicarse los cuestionamientos. Uno de esos era que no pasaba en el país. El ‘Bolillo’ dejó un balance de 24 victorias, 17 empates y 23 derrotas.



El segundo distanciamiento de Gómez ocurrió en el 2007. El actual presidente de la FEF se opuso a su regreso. “Un tipo con apellido Villacís está orquestando todo eso, manipula encuestas (que se oponen a su retorno), manipula todo y que él escoja su cuerpo técnico”, dijo el colombiano.



En el 2012 se le fue la lengua a Gómez. En una entrevista dijo que la FEF imponía futbolistas. Aunque se retractó dejó en dudas que la lista de 25 la integraban con 15 nombres del DT y 10 de la FEF.

La agresión a una mujer siendo DT de Colombia (que terminó con su salida), la clasificación con Panamá, el fracaso con Guatemala, la pelea con Jorge Luis Pinto y la última imagen hablando con Gareth Southgate, DT de Inglaterra, tras caer 5-0 son parte de la imagen del técnico.