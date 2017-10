Esteban Paz: ‘Me ratifico, vuelvo y digo: Villacís sí cambió la Federación’

Entrevista a Esteban Paz, directivo de Liga de Quito.

¿Quiénes son los culpables de la crisis?



Es difícil señalar con el dedo a un solo culpable. Si van a culpar, tenemos que señalar a la dirigencia deportiva que no hemos logrado mejorar la calidad de la competencia infanto-juvenil. Todos tenemos que hacer un mea culpa y buscar las ideas para tomar las mejores decisiones.



En ese ‘mea culpa’, ¿Liga es responsable al apoyar a Carlos Villacís?



Liga votó en contra de Chiriboga (Luis). Católica, Liga y el Manta votamos en contra. Después salió Chiriboga y ascendió Villacís. Me ratifico, vuelvo y digo: Villacís sí cambió la Federación. Le volvió más respetuosa, abierta a conversar y buscar soluciones. Pero, la solución no está en hacer algunos cambios. La solución está en hacer muchos cambios.



¿Los clubes pueden plantear un congreso extraordinario?



Eso no estaba en el libreto. A falta de un presidente asumió el vicepresidente de la FEF. No es que Liga se opuso o no se opuso. No había necesidad. Villacís nos abrió la puerta y nos permitió trabajar con respeto. Le he dicho que hay un mal manejo. Que nosotros podíamos proponer un cambio para la cabeza eso no era factible.



Nos tocó trabajar con el liderazgo de Villacís. Hemos dicho las cosas como pensamos.

¿Qué posición tomará Liga en el caso de que Villacís busque reelección?



Me preguntaron algo parecido. Antes de descabezar hay que buscar soluciones y no criticar por el resultado nefasto. El principal autor de la debacle es el entrenador Quinteros (Gustavo). Un vago a carta cabal. No he propuesto nombres para la presidencia de la Ecuafútbol. Me preguntan de Patricio Torres y digo lo que pienso. Es un excelente dirigente. Tiene la capacidad y sabiduría del reglamento y de cómo se maneja la Federación.



¿Y Michel Deller?



Me preguntaron sobre Deller. Repito lo que dije: me parece, a nivel empresarial, ser muy capaz y con una dinámica importante. Como dirigente le fue bien. Independiente se clasificó a la final del año pasado (Libertadores). Son buenos nombres y gente capacitada. Son ellos los que tienen que dar el paso adelante y decidir si quieren.



¿La solución inmediata es la creación de la Liga Profesional?



No de inmediato. A corto y largo plazos. No es que mañana empezamos con la Liga Profesional y vamos a ser el mejor campeonato. Por lo menos vamos a mejorar la estructura de los torneos. En exigir mejores canchas. Hoy se califican todas las canchas. Tiene que estar cayéndose la tribuna para que vetemos la cancha. No es culpa de los equipos ni de dirigentes. Pero tampoco se privilegia el fútbol. No se puede vender buen producto así.

¿Qué tipo de estratega necesita la Selección?



La Selección tiene que contratar un técnico con jerarquía. La FEF tiene la capacidad de hacerlo. Quinteros ganaba bien y creo que sí hay capacidad. Me parece acertado la contratación de Jorge Célico en las formativas. La Selección tiene que nutrirse de lo que hagamos los clubes y la Federación tiene la obligación de exigirnos. Decir que hay que esperar hasta el 2019 es una estupidez.



Esta administración debe contratar al DT...



Por eso mismo. El nuevo técnico debe ser contratado y comenzar ya a trabajar. Es una aberración decir que venga el próximo directorio de la Federación para contratar al nuevo técnico.



Pero, ¿eso no le generaría un problema a la dirigencia que fuese elegida a final del 2018?



Entonces es la dirigencia la que está escogiendo mal y decidiendo mal. Necesitamos trabajo y alguien que venga a jerarquizarnos y llevarnos a un mundial. Eso no se logra de un día para el otro. El 2019 tenemos Copa América. Ahora queremos que de la noche a la mañana se gane la Copa. Eso se hace con proyectos serios. Ahí está lo que pasó con Argentina por cortar procesos y no trabajar.



Tenemos que buscar una unidad de criterio para ver cuál es el nombre del candidato.

Jorge Célico plantea retomar la regla del juvenil en cancha, ¿LDU apoyará la idea en el congreso?



Eso va a ser debatido en enero. Lo digo ahora. Si es que no hay congruencia, en cuanto a que la FEF se haga responsable de las fichas de los jugadores y de sus inscripciones, es algo absurdo. A Liga llegan cientos de niños con cédulas y nos obligan a una mejor auditoría. Debería ser la FEF la responsable del estudio de si los documentos son fidedignos.



¿Usted encabezaría un cambio ahora?



Lo he propuesto desde hace mucho tiempo. Y encabecé y trabajé en la propuesta de la Liga Profesional. Pero esto no es individual.



¿No le interesa la presidencia de la FEF?



¡Para nada! Bajo ningún punto de vista. Pero sí trabajaría con Francisco Egas, Galo Cárdenas en el tema de la Liga Profesional. De ahí a que me interese ser el director de la Liga o presidente de la FEF: ¡no! Tómenme la palabra, escrito en piedra.

Su trayectoria



Es hijo de Rodrigo Paz, máximo dirigente de Liga de Quito y artífice de los títulos internacionales.



Su cargo



Es parte de la Comisión de Fútbol de Liga y el principal vocero del equipo albo.