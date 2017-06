Esteban Paz asegura que el futuro de Olivera aún es incierto

Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, aseguró este jueves 8 de junio de 2017 que todavía es incierta la salida del uruguayo Rubén Olivera.

El martes 6 de junio aseguró que el mediocampista habría pedido que se cumpla todo su contrato, algo que en el equipo es inviable.

El dirigente todavía no ha hablado con el jugador. Su representante es quien está llevando está 'negociación' para que se pueda quedar hasta finales del año.



"Hay una situación compleja. Primero porque en Uruguay dijo que ante Defensor era su último partido a pesar de que todavía tiene contrato. Después regresa y no se quiere ir de Liga", dice el dirigente.



Según Paz, Gustavo Munúa le expuso su necesidad de jugadores. Aún quiere a Olivera y Rodríguez. El tema es complejo. Aún falta un mes para que se abra el libro de pases y siete partidos, incluyendo los diferidos ante Barcelona y Católica. Aún el DT no ha pedido jugadores.



"Seguiremos esperando que estos jugadores puedan cumplir con su contrato y que eso produzca un cambio de actitud. No discutimos que son jugadores de calidad, sino que no se han acoplado a las exigencias de Liga", dice Paz.



A Paz le sorprende que Olivera sea un jugador de apenas 45 minutos. En Uruguay fue expulsado y esto molestó a los dirigentes. Si con esa expulsión Liga perdía, él hubiera sido el mayor responsable.



Para este cotejo, Liga recuperará a Norberto Araujo. El 'Beto' está en plenas condiciones luego de una lesión muscular y está a disposición del cuerpo técnico. Por ahora las únicas bajas son las de José Quintero, Fernando Guerrero y Anderson Julio. Ellos están lesionados, mientras que Horacio Salaberry está sancionado.