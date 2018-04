La escalofriante escena en que un pesista colapsa tras intentar levantar 160 kilos

El atleta galés Joshua Parry no pudo completar su performance en los Juegos de la Commonwealth 2018 (CWG) tras colapsar en su primer intento de levantar 160 kilos.

El pesista de 27 años, que debutaba en la competencia, dejó en estado de shock a los espectadores que acudieron al Carrara Sports Arena 1. Finalmente Steven Kari de Papua Nueva Guinea se quedó con la medalla de oro.



La angustiosa escena se produjo en el segundo de los dos movimientos básicos que posee el levantamiento de pesas. Al llevarse la barra a la altura de la tráquea, el galés no logró concretar el "Clean and Jerk", cayendo desplomado sobre el suelo.



Sus piernas no soportaron el peso, se doblaron y poco después se pudo ver como su cuerpo cedió ante la falta de oxígeno. El personal médico lo asistió rápidamente y Parry pudo recuperarse y salir del escenario por sus propios medios.



"Lo que sucedió es simplemente que no le estaba entrando el oxígeno. Se hace muy difícil respirar cuando tienes la pesada barra sobre la tráquea", explicó la dos veces campeona de levantamiento de pesas en los CWG, Michaela Breeze, quien en ese momento estaba como comentarista para la BBC.



La final masculina de 94 kilogramos en la que participó, fue conquistada por Steven Kari, de Papua Nueva Guinea, quien supo defender el título que consiguió en Glasgow cuatro años atrás, al levantar 216 kilos en "Clean and Jerk"