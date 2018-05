Solo cinco equipos jugarán la Liga Nacional de Basquetbol femenino

LEA TAMBIÉN

Sí, solo cinco clubes inician hoy (1 de mayo del 2018) la Liga Nacional de Basquetbol femenino. La competencia tendrá a Deportivo Quito como defensor del título que logró el año pasado.

“Estamos armando aún el equipo. Será a partir de la segunda ronda cuando lleguen nuestras jugadoras extranjeras, esto para bajar costos”, dijo Patricio Pozo, coordinador del equipo chulla.



Deportivo Quito debutó en la Liga Nacional el año pasado y se coronó campeón. De ese grupo ya no están Anabell Barahona, quien retornó a residir en Cuenca, así como Liliana Angulo y Alejandra Mogollón.



“Se unieron jugadoras como Andrea Páez y Rossana Pazmiño”, dijo Pozo.

Están cuatro Sub 20, entre ellas Heydi Guayaquil, Jazmín Meza y Sheila García, campeonas con el colegio Andino y que forman parte de las selecciones de Pichincha.



Otra decisión que tomó el conjunto chulla es renovar el cuerpo técnico. Jeff Escalante es el nuevo entrenador en lugar de Paúl Beltrán.



En el equipo se destaca Dayanna Salcedo, que en el último mes jugó la Liga Peruana. También estarán María Belén Carrasco y María Sol Pérez.



En relación a los equipos que jugaron el año pasado, esta vez no se inscribió el equipo de Bolívar. Tampoco Uruguay, que cuenta con un largo historial deportivo en el baloncesto nacional y del Guayas, retorno a la competencia nacional.



Leones de Riobamba es el nombre oficial del club, pero al equipo femenino le conocen como Leonas. El plantel tiene a seleccionadas nacionales como Marjorie Caicedo, Leyda Macías y Liliana Angulo.



El equipo lo reforzarán las colombianas Tatiana Mosquera (1,98 m), quien se desempeña como pívot, y la alera Mabel Martínez (1,78 m).



El equipo abre hoy su participación en el cotejo contra Lums de Ambato, a las 20:00.



Lums de Tungurahua presenta un equipo de mucha juventud. Entre las jugadoras que inscribió están Lisbeth Sánchez, Camila Barreno y Nicole Campaña. Tendrá el refuerzo de dos jugadoras estadounidenses con presencia en Liga de América y Europa.



El entrenador es Diego Cruz, quien tiene la colaboración de Gabriel Zurita.

El equipo nacional ha jugado en varios torneos oficiales e invitacionales en Pichincha, Tungurahua y Azuay.



Atenas Asunción de Cuenca contará con la rusa Marita Davydova y la francesa Rudiane Eduardo. Davydova, de 25 años, juega como ala-pívot y mide 1,90 metros. Su último equipo fue el Sparta Moscow, de la Liga rusa. También jugó en la Liga española.



Rudiane Eduardo, de 25 años, mide 1,85 metros. Proviene del Virum Vipers, de Dinamarca.



Santa María de Machala se fusionó con La Floresta de Guayaquil para jugar esta Liga Nacional. Esa fusión les permitió conformar un equipo con mucha experiencia.



La líder del equipo es Edith Noblecilla, quien juega los torneos universitarios en Canadá. Este año fue elegida como la mejor de su equipo.



También están Daniela y Anita Mora, y Doménica Zamora, quien fue campeona con Uruguay en el 2016.



El torneo se jugará bajo la modalidad todos contra todos, en esta primera ronda. Los partidos serán de local y de visita. Los cuatro primeros equipos se clasificarán a las semifinales, que se disputarán bajo la modalidad de ‘playoff’, al mejor de tres partidos.

Los ganadores disputarán el título, al mejor de 5 partidos.