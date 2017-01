Los equipos ecuatorianos ficharon 42 mediocampistas para el 2017 

Gustavo Munúa, entrenador uruguayo de Liga de Quito, quiere que su equipo traslade rápido la pelota y presione a los rivales en su campo. En esa labor, son claves los mediocampistas.

Por ello, los directivos buscaron a volantes capaces de acoplarse a las estrategias del DT. De los 10 futbolistas fichados por LDU para esta temporada, cuatro se desempeñan en el centro de la cancha (los ecuatorianos Álex Bolaños y Jonathan Betancourt y los uruguayos Felipe Rodríguez y Rubén Olivera).

Delfín, River Ecuador y Macará también se inclinaron por contratar a más mediocampistas. El cuadro manabita incorporó a siete; el club guayaquileño, a seis, y el conjunto ambateño, a cinco.

En total, los 12 clubes realizaron 117 contrataciones. De ellos, los mediocampistas fueron los más requeridos (42). Luego, fueron buscados los defensas (37) y los delanteros (27). Los arqueros fueron menos solicitados (11).



Eso sí, los mediocampistas fichados tienen diferentes características y estilos.



Hay jugadores que se caracterizan más por sus tareas de marca como Flavio Caicedo y Henry León, quien dejó el Emelec y pasó al Clan Juvenil, club que se estrenará esta temporada en la Serie A. El pichinchano tuvo pocas opciones de actuar en el conjunto eléctrico (jugó 13 partidos y estuvo 754 minutos en cancha). Su misión ahora es consolidarse como titular en el plantel que logró el ascenso el año pasado.

Otros volantes, en cambio, lucen por su juego en ataque. Entre ellos, Ayrton Preciado (que pasó del Aucas a Emelec), Luis Bolaños (salió de Liga para unirse a Fuerza Amarilla), Diego Benítez (uruguayo que llegó a Macará) Efrén Mera (del Delfín a Independiente del Valle) y los albos Olivera y Rodríguez.

Este último jugador asegura que puede cumplir varias funciones en el centro de la cancha. “Si me preguntan hoy, diría que puedo jugar de doble 5. Pero si el entrenador (Munúa) me pide jugar en otro lugar, no tengo problema”, expresó. Así, aseguró que le gustaría utilizar la camiseta con el número 12, puesto que solicitar el ‘10’ le parecía muy pretencioso.

Olivera tiene 33 años y acordó un contrato por un año con los universitarios, que este año jugarán la Copa Sudamericana. Fue contratado, además, por su trayectoria: pasó por equipos como Peñarol uruguayo, Atlético de Madrid español, y Juventus, Sampdoria y Fiorentina de Italia.

Con este jugador, la ‘U’ planea darle pelea a Emelec y Barcelona, los equipos con mayores presupuestos y candidatos al título del balompié ecuatoriano por sus campañas cumplidas en el torneo local del año pasado.

Un español en la Serie A

Dennis Nieblas tiene 26 años, es español y juega como defensa. A su edad, ya pasó por clubes de su país, Chipre, Portugal, Jordania y Austria.

Tras esas experiencias, al jugador le interesó venir a Ecuador para unirse a River. Por eso, aceptó la propuesta del cuadro guayaquileño para este año. “Luego de haber estado mucho tiempo en Europa me apetecía estar en Sudamérica. El proyecto de River va conmigo”, expresó en su presentación con el equipo de la ‘Banda Roja’, hace dos semanas.

Nieblas será el único futbolista español de entre los 26 extranjeros contratados por los equipos. A excepción de El Nacional (en el que juegan solo ecuatorianos) y Clan Juvenil, todos los clubes contrataron futbolistas de otros países.



El defensa expresó que no tendrá problema en adaptarse al fútbol local. Contó que fue compañero de Ayrton Preciado en el Trofense de Portugal, donde jugó en la temporada 2013-2014.

Los refuerzos foráneos más requeridos por los planteles fueron los argentinos (12), tal como ocurrió en el torneo 2016. Los uruguayos además tuvieron acogida (fueron contratados ocho).



También, hay un nacionalizado: el golero Fernando Fernández, colombiano-ecuatoriano que dejó el ‘Bombillo’ para ser titular en Fuerza Amarilla. Con el equipo de Machala, este año disputará la Copa Sudamericana.