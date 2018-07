Equipos de casi 60 países disputan en Brasil el torneo de fútbol de Neymar

LEA TAMBIÉN

Equipos de 59 países disputan la copa del Neymar Jrs Five, una de las mayores citas del fútbol amateur del mundo, organizado con fines sociales por el Instituto del delantero brasileño del París Saint-Germain.

Los campeones se medirán el sábado 21 de julio en la cancha al propio camisa 10 de la Canarinha, quien acompañará los partidos decisivos de la competición desde el graderío para luego vestirse de corto y enfrentarse a los ganadores de cada categoría.



Este año, como principal novedad, se ha añadido al torneo callejero la categoría femenina.

Después de superar una fase preliminar en sus respectivos países, los 75 equipos campeones nacionales, de las categorías masculina y femenina, se reúnen desde hoy en la sede del Instituto Neymar Jr., en Praia Grande, en el litoral del estado de Sao Paulo, con el objetivo de conseguir el título.

​



Las dificultades para llegar a esta fase final en Brasil no solo estuvieron dentro del terreno de juego, ya que los integrantes de algunos conjuntos tuvieron que lidiar también con imprevistos laborales o incluso familiares.

​



"Un compañero y yo no fuimos liberados de nuestros trabajos, pero viajamos igualmente. En la mitad del camino nuestro coche se averió y tuvimos que alquilar uno para llegar a tiempo al partido final", dijo a Efe el capitán de la formación de Polonia, Rafal Mazchrowski.

Por su parte, el capitán del conjunto portugués, Henrique Pinto, tuvo que postergar su boda, marcada para este 21 de julio, para participar en el torneo organizado por la estrella brasileña.



"Al principio a ella no le hizo mucha gracia, porque creía que no llegaríamos tan lejos. Pero al final, valió la pena, porque es mi sueño estar aquí", declaró.

El Neymar Jrs Five es organizado por el Instituto Neymar, que ofrece apoyo a familias y niños en riesgo de exclusión a través de potenciar los valores del deporte.



Por eso, uno de los principales retos del equipo de Lituania, conformado mayoritariamente por entrenadores profesionales que enseñan fútbol a niños, es "proporcionar un mejor futuro" y "transformar" el país a partir del deporte.

"Creemos que el deporte es fundamental para avanzar y cambiar un país. A través del fútbol, intentamos transformar la realidad de estos niños y darles una vida y un futuro mejores", expresó el capitán del equipo, Robert Soskevic.