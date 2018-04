Sixto Vizuete: ‘Ya se debe contratar al nuevo técnico’

¿Por qué El Nacional dejó de ser una cantera para la Selección?

El Nacional es uno de los pioneros en formación de jugadores. Antes todos los que querían ser futbolistas venían al club, pero hoy van a Independiente y Liga que cuentan con más ingresos. Acá, no compramos pases de juveniles, ni pagamos derechos de formación. Eso nos limita para tener a los grandes talentos. Ahí nos llevan ventaja, pero con organización y adecuadas metodologías buscamos suplir eso. Para eso se necesita tiempo.



Pero Liga sí ha invertido dinero y no ha formado jugadores para la Selección como antes…

​

Liga tiene una historia de éxitos y sus hinchas le obligan a que pelee los primeros lugares y hay presiones. Pero el factor económico siempre pesa. El Nacional también tiene su historia y con nuestro proyecto pretendemos promover canteranos. Buscamos ser un equipo formador. Independiente sí es un club formador, pero sus frutos tal vez se verán recién a futuro. Sus últimos jugadores que salieron al exterior no se formaron ahí desde edades cortas. Fueron comprados. Ahora, se ve que necesita títulos y por eso tiene gente de experiencia. Solo cuatro canteranos son titulares en el equipo de Primera.



¿La estructura de los torneos es la adecuada para proveer jugadores a las selecciones juveniles?

​

Existe apoyo para los torneos Sub 16, Sub 18 y Reserva. Pero la FEF también debe apoyar los Sub 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Desde la Sub 12 hasta la 18, los jugadores pueden sumar siete años seguidos de competencia. Cada año pueden disputar hasta 40 partidos y llegar con esa experiencia a Primera. Ahora, se forma una selección para el Sudamericano, pero si no hay apoyo para su participación en torneos amistosos no habrá éxito. La Sub 20, que dirigí y se clasificó al Mundial de Colombia 2011, sumó unos 40 partidos fuera del país. Ahora, no se hacen giras.



¿La regla del juvenil en cancha ayudó a las selecciones juveniles?

​

Tenía pros y contras. Hubo oportunidades para que los juveniles jugaran y maduraran. Sin embargo, los DT solo hacían jugar a juveniles de ataque: mediapuntas, extremos y delanteros. No se arriesgaban con defensas y en las selecciones no había jugadores para esos puestos.



¿Por esa razón, la Selección mayor adolece en abundancia de zagueros de buen nivel?

​

Es una de las causas. Otra es que los dirigentes siempre buscaron a extranjeros o jugadores nacionales de experiencia para esos puestos.



¿Por qué la última Selección no llegó al Mundial? ¿Falló la dirigencia, el DT o los jugadores?

​

La dirigencia apoyó hasta el final. Hubo equivocaciones en convocatorias con jugadores que no tenían continuidad. Se insistió en jugadores que no estaban en su gran momento. Con eso, la altitud afectaba más a nuestros jugadores. Ese fue el problema más grave. En Quito, había jugadores con mejor actividad y que podían correr y rendir en eliminatorias.



En los últimos dos partidos se apostó por jugadores del torneo local, pero igual se perdió.

​

Sí. Pero se hizo una convocatoria abrupta. No puedes regalarte en partidos de este nivel. No habría hecho eso. Habría optado por un 50% de locales y otro 50% de experimentados. Con esas convocatorias, quedó mal el técnico, los dirigentes y el prestigio de nuestro fútbol se vino abajo. ¿Hoy en qué puesto estamos en el ranking FIFA?



¿El nuevo técnico debería ser contratado tras el Mundial de Rusia?

​

Debería empezar a trabajar ya. Las fechas FIFA son para buscar jugadores. Insisto en que debe tener mucha experiencia, alguien que sepa jugar las eliminatorias y conozca el fútbol sudamericano y la idiosincrasia de nuestros jugadores.



Algunos jugadores renunciaron y otros fueron suspendidos en la Tri. ¿Deben ser convocados?

​

Las puertas deben estar abiertas para todos, pero ellos deben estar en buen nivel. Jóvenes o experimentados deben estar en buen nivel. A veces uno renuncia en ‘caliente’. Pero algunos deben estar arrepentidos. Yo no puedo renunciar a defender a mi país.



¿Ecuador puede llegar al Mundial 2022?

​

Los procesos son paulatinos. Los juveniles deben estar rodeados de experimentados. Por ejemplo, nosotros tuvimos a Máximo Banguera con Pancho Cevallos y Marcelo Elizaga. Ellos le enseñaron. Con Montero hicimos igual: Ahora, sus lesiones lo han castigado.



Pero algunos jugadores cuestionaron a Carlos Villacís y a Gustavo Quinteros, como lo hicieron alguna vez contra usted.

Ellos no se fueron en contra del país. Ahora, hay que unificar al país con jugadores, dirigentes y prensa. Ojalá los equipos locales solucionen los conflictos y tengan una buena organización, una buena Liga Profesional. Hay jugadores para el 2022. El proceso para ese Mundial debe empezar ya.