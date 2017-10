Correa no quería un paro de futbolistas

¿Cómo avanza la relación de la AFE con la FEF, a falta de dos meses para el final del campeonato nacional 2017?



Estos meses han sido más difíciles que los anteriores, porque la directiva de la FEF ha decidido, de la noche a la mañana, incumplir los convenios que teníamos. Se ha fortalecido un blindaje que favorece a los clubes y perjudica a los jugadores, con el fin de permitir que los dirigentes no cumplan oportunamente con los pagos.



¿Se refiere a la entrega de roles pagos?

​

Precisamente, la FEF tiene un convenio con nosotros para la entrega de los roles, pero en una actitud reprochable del presidente (Carlos Villacís), se ha dispuesto que no nos den los documentos. Se han declarado custodios de los roles.



¿Esos roles reflejan la realidad de lo que ganan los jugadores?

​

No. Los clubes hacen concepciones contractuales antojadizas, y se lo hace con la anuencia de los Ministerios de Trabajo, del Deporte y con la FEF. Los únicos perjudicados son los futbolistas.



¿Cuáles son esas irregularidades?

​

Las llamadas primas, ya sean de contratación, mensuales, de exclusividad… En la FEF no quieren entender que la Ley habla de remuneraciones, que son todos los ingresos del jugador, más allá del sueldo base. Cuando un futbolista reclama estas primas, que es la parte más importante de la remuneración, no son escuchados.



Pero esas condiciones son aceptadas por los futbolistas al firmar los contratos. ¿Es culpa de ellos también?

​

Estamos en una campaña que se llama ‘Sácale Tarjeta Roja al Doble Contrato’, como concienciación con los agremiados. A la FEF debería llamarle la atención, que haya clubes que presenten contratos con jugadores importantes, que no llegan ni a los USD 1 000 mensuales. Son cifras irreales.



¿Qué está haciendo la AFE con esta campaña?

​

En más de una oportunidad hemos denunciado el sistema de doble contratación y no ha sido investigado por la FEF ni por el Ministerio del Trabajo. Es raro que jugadores importantes del país estén registrados con sueldos básicos.



¿Es una práctica generalizada en el Ecuador?

​

Todos los clubes, desde los más grandes hasta los más chicos, tienen formas muy peculiares para manejar los contratos, no queremos solapar absolutamente nada. Con el cuento de ocultar la cifra real de los sueldos, para pagar menos impuestos, se termina perjudicando al jugador.



¿Quienes son los responsables de que esta irregularidad continúe?

​

El Estado, que permite que se mienta de esa manera. Un club que declara USD 12 000 mensuales por roles, debería tener un superávit a finales de año. Es una maniobra tan rústica y tan fácil de detectar, que no entendemos por qué las autoridades no hacen nada. El Estado debe intervenir.



¿Apuntarán entonces a los organismos estatales para una solución?

​

Seguir peleando con la FEF es desgastarse, porque es un organismo que no nos respeta, pese a que nosotros hemos estado a la altura. Nuestra estrategia de ahora será buscar que el Estado y el Gobierno intervengan de hecho, impulsar la creación de leyes que se cumplan y que obliguen a la FEF a mejorar su manejo.



¿Han tenido acercamientos con el Gobierno para tratar este tema?

​

El año pasado, el Presidente de la República (Rafael Correa) llamó al presidente de la AFE (Iván Hurtado) para decirle que no quería huelgas ni paros. Eso nadie lo supo, pero desde muy arriba se llamaba para este tipo de cosas, pasó con nosotros.



Ya ha tenido conflictos con dirigentes por su postura. ¿Mantendrá el tono de sus reclamos?

​

En unas declaraciones que hice, donde digo que la Comisión Disciplinaria de la FEF no cumple con su función, tres personajes de esa comitiva me demandaron, por supuestas injurias. Es un juicio que se está ventilando y, aunque es una querella a título personal, es la tesorería de la FEF quien lo financia.



¿La presencia de Iván Hurtado en la Comisión de Selecciones acercó a los organismos?

​

Lo hicimos para demostrar que tenemos la voluntad de colaborar, pero en este tema no logramos nada y quedamos mal parados. Yo nunca estuve de acuerdo, pero el directorio lo aprobó. Este período que apoyamos a la FEF, fue el tiempo en el que peor nos trataron.



¿La posible proximidad de elecciones en la FEF es un factor en el accionar que denuncia?

​

Me resisto a creer que el tema electoral haga que la FEF actúe de esta forma. Esto es más un tema estratégico, posicional. Nos preocupa que se hablé de cambios en la FEF, no haya una manera distinta de pensar por parte de los dirigentes. Es más de lo mismo, el manejo de jugadores y clubes es igual que en la época del expresidente Luis Chiriboga.