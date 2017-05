Entrevista a Guillermo Sanguinetti: 'Delfín es un equipo duro y con orden'

Nació en Montevideo, el 21 de junio de 1996. Tiene 50 años. Dirigió a Gimnasia, Cerro, Sportivo Luqueño, Cúcuta, Alianza Lima y River-Ecuador. Fue campeón con Alianza el 2014.

¿Cuál ha sido la clave para el momento actual del Delfín en el torneo 2017?

Primero, la conformación del plantel. Estamos con la base del año pasado. Y en esa conformación se realizaron cambios. Hemos trabajado de acuerdo con ese plan. Después tratamos de aprovechar las características de los jugadores, tanto de los que se quedaron como de los que se integraron este año.



¿Cómo se da su llegada?

El hecho clave es haber estado el año pasado en River. Fue importante conocer desde adentro el fútbol ecuatoriano. Fabián Bustos, que era el coordinador, me contactó. Él conocía mi trayectoria de 9 años que dirijo en Primera División en diversos países. Empezamos el trabajo y gracias a Dios nos ha ido bien.



¿Cuánto tiene que ver Fabián Bustos en el plantel del Delfín 2017?

Ha sido clave. Cuando nos pusimos de acuerdo hablamos de los jugadores que podían venir. Eso fue en base a su experiencia. Conversamos de futbolistas tanto con él como con el presidente (José Delgado). Él (Bustos) arregló con algunos refuerzos en los primeros días de enero y después estuvo con los que sumaron a la pretemporada.



¿Cuál cree que es la principal fortaleza futbolística de su equipo?

En lo futbolístico creo que somos un equipo duro. Hemos sido difíciles cuando jugamos de local y de visitantes. Los números marcan que es un equipo que hace goles y que se defiende bien. Con orden. Eso nos ha dado la gran posibilidad de estar donde estamos actualmente. Eso marca un estilo y un convencimiento del grupo de lo que se quiere este año.



¿Cuál es el objetivo?

Cuando hablamos, al inicio del año y en el momento de mi contratación, tratamos de poner en claro los objetivos que se tenía en el equipo. Nos pusimos de acuerdo y el objetivo estaba claro: clasificar al equipo de Manabí a un torneo internacional. A eso apuntamos, principalmente.



¿Y ganar la etapa?

Hoy en día nos encontramos en una ubicación mejor. Lógicamente, es difícil mantenerla. Sabemos que hay otros equipos en la misma carrera de llegar al primer puesto. Por eso, tratamos de llevar partido a partido.



¿Cuánto influye la parte anímica del grupo en el momento actual?

Lógicamente, la cabeza del futbolista es importante. Tanto en lo individual como después, en lo colectivo. En lo individual, lo anímico, hace que el jugador se sienta importante en el grupo. Y en lo colectivo, ellos creen en una idea y cada vez es más fuerte. Los resultados han ayudado mucho en todo esto.



¿Han tenido momentos difíciles en este año?

Todos los partidos han sido duros. Es bastante parejo el nivel del campeonato. Creo que es producto que se juega en diferentes lugares. Hay zonas con mucha humedad, lugares con demasiado calor. Para nosotros han sido todos escollos difíciles, que hemos tenido que superar.



Para Barcelona y Emelec es complicado sumar puntos en la altitud. ¿Cuál ha sido su secreto?

Ha sido fundamental el convencimiento del grupo de futbolistas. Hay una idea de juego y esa idea se respeta. ¿Por qué? Porque esa idea nos ha dado la posibilidad de sumar puntos fundamentales en Quito y Cuenca. Para los equipos del llano es difícil sumar puntos en esas canchas. Al estar convencidos de la idea de juego, el plantel ha sido clave para los buenos resultados.



¿Cómo le va en Manta?

Me va bien. Es una ciudad que tiene sus encantos. Por ejemplo, la playa está cerca y hace calor producto de eso. El calor produce desgaste, pero es un lugar lindo para pasar buenos momentos y disfrutar de los sitios. Hay unos paisajes lindísimos.



¿Le gusta más la comida de Manta o la peruana?

Creo que son distintas. Uno tiene que acoplarse, según el lugar donde esté. Me adapto fácilmente. No tengo problemas. Me ha tocado ir a Hawái, Perú y otros lugares. Y en todos he disfrutado al máximo cadaencanto que tienen.