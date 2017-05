Eduardo Favaro: ‘No hay que tenerle miedo al descenso’

El año pasado, usted guió a su equipo a clasificarse a la Libertadores y ahora solo lucha por no descender. ¿Qué pasó?

Este es otro plantel, no se parece al del 2016. Se nos fueron jugadores que hicieron un poco más de 40 goles y que rindieron de buena manera. Con los futbolistas que se quedaron no hemos podido conseguir el mismo rendimiento que ellos. Tuvimos algunos malos resultados y eso generó falta de confianza y ansiedad. Sumado a las suspensiones y lesiones, cosa que el año pasado no las tuvimos, generó que no podamos tener un equipo en cancha que genere automatismo y confianza.



Su plantilla es limitada, pero han anunciado que no se reforzarán. ¿Cuál es su argumento?

Faltan seis fechas y aún esperamos levantar el rendimiento. Queremos que termine la primera etapa y ver en qué posiciones necesitamos reajustarnos para ver qué decisión tomamos.



¿Está en desventaja al no poder fichar jugadores extranjeros?

No solo por los extranjeros. No podemos conseguir jugadores de jerarquía, que sean determinantes. Si no lo podemos hacer, nuestra única salida es formar nuestro propio equipo con lo que tenemos. En eso estamos convencidos todos. Si bien la hinchada quiere resultados, acá le damos prioridad al proyecto de formar talentos.



¿Es el proyecto el que lo sostiene como DT, pese a los malos resultados?

Tenés que preguntárselo a los dirigentes. ¿Qué te parece a vos? ¿Ya me tengo que ir? Está de moda cambiar a los técnicos cuando no hay resultados. Acá piden la salida de un cuerpo técnico y también piden que se consoliden los proyectos. Pónganse de acuerdo.



Los entrenadores dependen de los resultados. Usted no los ha conseguido en este año...

Eso es así y es normal. Eso de cambiar técnicos pasa en todos lados. Pero acá estamos enfocados en el proyecto de formativas. El otro día escuchaba a (Jorge) Sampaoli que decía que se preparaba para no perder tres partidos seguidos y yo nunca he perdido tres veces seguidas.



Su equipo no pierde, pero empata mucho...

Sí, una serie de empates que lo único que significan es que no nos han superado. Obviamente los resultados son un desastre. Hay que ser conscientes de eso, pero sabemos que el jugador joven, la única forma que tiene para crecer es que se forme jugando. Va a cometer errores y estamos en eso, tratando de minimizarlos.



¿Todos los encuentros están enfocados en formar jugadores?

No, los resultados también nos importan. A mí me gusta ganar. Acá la que tratamos de hacer es formar jugadores. Somos quizás el único club que tenemos más de seis futbolistas titulares que fueron formados en la institución. El año pasado jugamos con (Luis) Segovia y (Adolfo) Muñoz casi en todos los partidos. Les dimos la confianza a los dos después de que se quitó la regla del juvenil en cancha. Ellos juegan porque se lo merecen y por seguir la filosofía del club.



Pero vuelvo al tema de los resultados. Con lo que tienen, ¿les alcanza para salvar la categoría?

No hay que tenerle miedo al descenso o a perder partidos ¿Qué pasa? Esto es fútbol. ¿No la perdió Independiente, siete veces campeón de América? ¿No le pasó lo mismo a River Plate? Estos equipos tocaron fondo y volvieron a brillar en el continente. Todo puede pasar. No hay que tener miedo a arriesgarse y a ser valiente.



Pero el hincha criollo no quiere descender...

Pasa en casi toda Sudamérica. Pero eso también es fomentado por los medios. Les gusta que haya lío y discusiones. Ponen a supuestos técnicos que se postulan para crear inestabilidad. Lo importante es que la dirigencia tiene claro el asunto. No hay misterio. Estamos todos en un mismo camino. Sabemos que los hinchas van a estar cuando el equipo esté bien. Hay que recuperarse para salir de esta situación.