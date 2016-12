El entrenador del Swansea fue despedido y se quejó por poco tiempo de trabajo

El exentrenador del Swansea Bob Bradley aseguró hoy que siente que no tuvo suficiente tiempo al frente del equipo, después de ser despedido tras once partidos.

El estadounidense, exseleccionador de su país, dijo que creía tener "un entendimiento" con los dueños del club para un proyecto a largo plazo en la Liga inglesa, algo que no se cumplió. "Llegué a una situación difícil", afirmó Bradley a la cadena 5 Live.



"Me conocen, no me quejo y no pongo excusas. Creo en mi trabajo y ciertamente sabía que iba a entrar en una situación difícil", dijo Bradley.



"Pero en las discusiones siempre habíamos hablado del trabajo que debía hacerse a partir de enero, habíamos hablado de jugadores", indicó el técnico, que el pasado martes 28 de diciembre del 2016 fue despedido 86 días después de haber sido contratado para reemplazar a Francesco Guidolin.



"Estoy frustrado porque en cada lugar en el que he estado, he sido capaz de poner mi sello en términos de mentalidad y de táctica", indicó Bradley, que ganó dos partidos, empató dos y perdió siete en el banquillo del club galés.

"Creo que el trabajo fue bueno, y aunque los resultados no fueron lo que hubiéramos deseado, levantar a un equipo de la parte baja de la tabla y con poca confianza es uno de las cuestiones más difíciles para un técnico". Hundido en zona de descenso, el Swansea aspira a que el ex delantero del Manchester United Ryan Giggs se convierta en el sucesor de Bradley.