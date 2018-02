Enner Valencia muestra descontento por falta de continuidad en Tigres

El ecuatoriano Enner Valencia, delantero del Tigres, campeón vigente del fútbol mexicano, mostró hoy su descontento por la falta de continuidad en la ofensiva del equipo ya que apenas acumula un gol en las ocho jornadas del Clausura 2018.

De los ocho partidos Valencia ha jugado en siete, seis como titular, pero sólo acumula 485 minutos de juego y un tanto, mientras que en el pasado Apertura 2017 jugó en 16 partidos, 14 como titular, con 1.182 minutos y nueve goles.

"Es muy difícil (no jugar), estás con esas ganas y disposición de jugar y por ahí viene la decisión del entrenador (el brasileño Ricardo Ferretti) de tenerte fuera, pero sabemos que tenemos respetar eso", apuntó Valencia en conferencia de prensa.



Valencia reconoció que Ferretti, quien cumplió este jueves 64 años y dirige desde 1991 "tiene mucha experiencia, sabe por qué hace las cosas y tenemos seguir trabajando para mejorar, en mi caso no estoy contento con lo que está pasando, pero me toca agachar cabeza y trabajar".

Tras un torneo con alta productividad, el artillero ecuatoriano ha cumplido hasta ahora un Clausura limitado, de los seis partidos como titular sólo jugó tres completos, se ausentó en la cuarta jornada y en la séptima apenas jugó 13 minutos.

"Si no tienes la continuidad que uno necesita para agarrar confianza en lo que es partido a partido, si juegas uno y vas dos a la banca, seguro no vas a tener la posibilidad de pelear nada", señaló Valencia, quien en su anterior etapa en México con el Pachuca marcó 16 goles en 17 partidos y se apuntó como el mejor goleador del Clausura 2014.



El sábado, en la novena jornada, el Tigres recibirá al Morelia en la novena jornada del Clausura 2018.