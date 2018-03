Empate envuelto en polémica

El brazo de Juan Lara, defensa de Aucas, se observa sobre la cabeza y una parte del cuello de Juan Ignacio Dinenno, de Barcelona. Es la polémica 1.

La polémica 2: Diego Palacios es desplazado y en otra acción el brazo derecho de Matías Oyola, de Barcelona, mueve al atacante Edson Montaño, de Aucas, dentro del área.



Hay una tercera jugada en el paquete de cuestionamientos: Diego Palacios, de ‘Papá’, entró al área visitante y chocó con el zaguero Darío Aimar y el golero Máximo Banguera. Tampoco el árbitro Daniel Salazar consideró que hubo falta.



De las tres, la polémica uno fue determinante. La acción fue rápida en el área de ‘Papá’, en el minuto 71. Los futbolistas de Aucas se amontonaron a reclamar a Salazar por la decisión de sancionar la falta.



Luis Romero, central de Aucas, le increpaba a Lara por haberle topado dentro del área.



Después de los reclamos, el mismo Dinenno ejecutó el lanzamiento penal y anotó el gol del empate para Barcelona ante Aucas (1-1), ayer, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito. Antes de esa acción, Montaño abrió el marcador, a los 61 minutos.



Fue un partido que tuvo de todo. Goles, estadio lleno (se vendieron las 18 400 entradas), discusiones y dos expulsados: Wagner Valencia, del local, y Byron Castillo, canario. El árbitro Salazar estuvo acertado en ambas expulsiones.



Valencia recibió la segunda tarjeta amarilla luego de una entrada fuerte en contra de Ely Esterilla, en la media cancha. Fue una fricción con uso de fuerza y merecida tarjeta.



Luego, la expulsión de Castillo, a los 50 minutos, fue justa. Frenó con agresión un desborde Diego Palacios.



Las decisiones del árbitro de cortar cada roce entre los actores, algunas con razón y otras no, enfriaron el juego, especialmente en el primer tiempo.



Las polémicas y las discusiones en la ‘Caldera’ fueron en la etapa complementaria.



Aucas, el equipo aguerrido que tuvo palabras de motivación del presidente Lenín Moreno en el camerino, salió a buscarle a Barcelona. Quería ganar. Moreno, con una camiseta de ‘Papá’, fue hincha de lujo, pero se quedó con ganas de festejar una victoria.



‘Papá’, ayer, 25 de marzo, fue ñeque. Después del gol de Montaño y jugando entre 10 aguantó a Barcelona. El equipo del DT Luis Soler ganó en confianza. Los cuestionamientos y el enojo con el árbitro llegaron un minuto antes del penal sancionado a favor de Barcelona.



A los 70, en un ataque de Aucas, Matías Oyola fue a pelear la pelota. La acción también fue rápida. Oyola disputó el balón y para desplazar a Montaño puso su brazo. El atacante cayó en el área, pero el árbitro Salazar levantó sus dos brazos en señal de que no existió nada.



60 segundos después se dio la jugada en el área de Aucas y el empate. Sin transmisión de televisión ni cámaras por todo lado resulta difícil juzgar las decisiones de los árbitros.



¿Aucas mereció ganar? Sí. Cuando estuvo al frente en el marcador, Montaño pudo cerrar el partido. Sin embargo, su remate impactó en el poste. Otra: en un contragolpe, Alexander Alvarado resolvió mal frente al área de Barcelona. Quiso enganchar al estilo Messi y no le salió. El hábil volante entró al cambio en lugar del lesionado Juan José Govea.



Así, Aucas sumó su tercer empate consecutivo. Igualó con el de mayor presupuesto en el torneo (USD 20 millones). ‘Papá’, que cuesta USD 4 millones, se dio de igual a igual.



Barcelona no fue la máquina que brilló ante El Nacional. Hubo satisfacción porque sostuvo el invicto en la altitud y el DT Almada sumó un punto. En la próxima fecha, Barcelona recibirá a Macará y Aucas visitará a Guayaquil City.