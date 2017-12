Los azules se toman la Víctor Emilio para celebrar la estrella 14 en Guayaquil

El azul tiñó la avenida Víctor Emilio Estrada, en el norte de Guayaquil. Después del pitazo final en el estadio Jocay de Manta, la hinchada del Club Sport Emelec se tomó esta principal arteria de Urdesa para celebrar la estrella 14 del equipo eléctrico.

Desde las 14:00 de este domingo 17 de diciembre del 2017, cientos de millonarios tomaron posesión de la vía, que fue cerrada al paso vehicular. Ahí se concentraron fanáticos de todas partes de la urbe porteña con un solo objetivo: esperar la llegada del campeón 2017 del torneo nacional de fútbol.



“Cuando se trata de Emelec no importa la lluvia ni el calor, no importa la gente, no importa nada. Lo importante es celebrar”, dijo emocionada Karla Taranto. Cerca de las 17:00, una ligera garúa intentó apagar la fiesta, pero no lo logró.

Este domingo, con goles de Ayrton Preciado y Brayan Angulo, los eléctricos le arrebataron el título al Delfín de Manta. En el partido de ida, en Guayaquil, también se llevaron el triunfo con un 4-2.



Los emelecistas confiesan que estaban preparados para la victoria. Por eso, en la Víctor Emilio, no dejaron de agitar enormes banderas azules y plomas, muchas grabadas con las victorias de años anteriores.

Otros incluso elevaron réplicas de cartón de la Copa Banco del Pacífico, como la que sus jugadores alzaron esta mañana en el Jocay. Y algunos no perdieron la oportunidad de fotografiarse con el monigote de un pavo, marcado con los escudos de tres equipos nacionales. “Me comí un rico pavo, degusté un sabroso cuy y terminé con una ensalada cetácea”, decía el letrero que acompañaba al muñeco.



Los fanáticos llegaron en carros o a pie, todos equipados con la piel del bombillo. Incluso las mascotas se vistieron de azul.



Desde la mañana, Silvia Flores equipó a Lunita, su mascota, con un uniforme eléctrico. “No podremos ver el partido, por el trabajo. Pero de corazón estamos con el equipo”, dijo antes del encuentro.



El ambiente de fiesta se sintió desde temprano. En el centro de Guayaquil, los hinchas vistieron la piel azul. En balcones y portales flamearon las banderas del equipo porteño.

La celebración se extendió a otras provincias. En El Oro, los apasionados por Emelec se concentraron en parques y plazas de los cantones Piñas, Machala y Zaruma.



Pero la Víctor Emilio es, sin duda, el epicentro de los festejos. “En cuanto terminó el partido vinimos a concentrarnos. Estamos armando la estrategia para recibir a los chicos. Los acompañaremos al Capwell y después regresaremos acá para quedarnos hasta la madrugada”, dijo Xiomara Ramírez.



La música, la venta de comida y bebidas atenuó la larga espera. Algunas familias discutían sobre cuáles fueron las mejores figuras del año. Laura Rondoy apostó por el volante Fernando Gaibor. En cambio Erwin, su hijo, no dudó en nombrar al arquero Esteban Dreer. “Todos son buenos jugadores y todos son campeones -dijo como consenso Rondoy-. Por eso su hinchada está lista para recibirlos”.