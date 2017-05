El Nacional volvió a vencer al Clan Juvenil y logró la segunda victoria del 2017

Con goles de Jonathan Borja (37'), Carlos Quintero (63') y Jorge Ordóñez (71), El Nacional venció 3 a 1 al Clan Juvenil en el estadio Olímpico Atahualpa, por la décimo sexta fecha del Campeonato Nacional. Por la visita descontó Marvin Pita (60').

En el inicio del partido, el cuadro militar salió con todo al ataque. Con una rápida arremetida de Jonathan Borja, El Nacional mostró su intención de abrir el marcador. El volante exAucas sacó un remate al borde del área del Clan Juvenil y el arquero Ortiz tuvo que sacar el lanzamiento al tiro de esquina.



El volante criollo era el conductor del juego a favor de los 'rojos'. En 5 minutos de partido, provocó dos acciones de peligro y un tiro libre. En el cobro, el 'Pichón' Quintero no estuvo fino y desaprovechó el lanzamiento.



No obstante, un minuto después, el arponero criollo volvió a tener una nueva oportunidad de frente al arco de Ortiz, pero tras superar la marca del defensor, Quintero sacó un remato de zurda que salió desviado.



El Clan intentó reaccionar a la arremetida criolla, pero no encontraba las armas suficientes para contrarrestar el juego del 'rojo'. Marvin Pita se proyectaba en busca del arco rival, pero sin mayor peligrosidad.

Los jugadores de El Nacional celebran la victoria ante Clan Juvenil. Foto: Diego Pallero/EL COMERCIO



Con 15 minutos jugados, el dominio del cuadro de El Nacional era notorio. Los criollos inclinaron la cancha, pero no tenían efectividad en los tramos finales. Parrales y Quintero esperaban por una acción clara para anotar en el arco de Ortiz.



El que sí tuvo una chance clara para marcar fue el joven Jorge Ordóñez a los 17'. El atacante criollo, tras un tiro de esquina, conectó de cabeza en completa soledad, pero su remate salió desviado. Fue la más clara para El Nacional en los primeros 45'.



El esfuerzo criollo por marcar era evidente. Faltaba la puntillada final. La defensa del Clan Juvenil daba facilidades en la marca, pero ni Borja, Parrales, Ordóñez o Quintero eran capaces de vencer al arquero Ortiz. Con 30 minutos jugados, El Nacional tenía una deuda en el marcador.

En los 10 finales, el cuadro local intensificó su intenciones en ataque. En media hora de juego desaprovechó tres cobros de pelota parada y las opciones más claras para El Nacional nacían vía lanzamientos largos al área del cuadro visitante. Así llegó el primero gol de partido.

MIN 36

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Borja pic.twitter.com/iyfZSamdBf — Club El Nacional (@elnacionalec) 27 de mayo de 2017



Al minuto 37, tras un lanzamiento largo del central Chalá al área del Clan Juvenil, el delantero Quintero se internó por derecha, sacó la marca de su celador y dio un pase cruzado para el volante Borja, este ya libre de marca, definió con su pierna derecha en el arco de Ortiz.



Con el primer tanto de Jonathan Borja en el Campeonato 2017, El Nacional se iba triunfador al termino de los primeros 45'. La supremacía roja logró plasmarse con la mínima diferencia, mientras que el cuadro sangolquileño debía replantearse para la segunda mitad y así evitar una nueva derrota.



En el inicio de la segunda mitad, el Clan Juvenil realizó dos variantes. Ingresaron Luis Congo y Jorge Valencia y salieron Santiago Calle y Narciso Mina. Sin embargo, El Nacional seguía siendo el equipo que dominaba.



Pese a ello, el cuadro de Sangolquí se daba modos para armar juego. El ingreso de la 'Tota' Valencia ayudó en defensa y Congo buscó más conexión con Pita. El cuadro rojo seguía controlando las acciones y con 55' jugados, los dirigidos por Eduardo Favaro intentaban conseguir el segundo tanto.



Para el lamento de la hinchada criolla, eso no ocurrió. Más bien fue el cuadro visitante el que logró el tanto de la igualdad. Al minuto 60, tras una jugada de desborde Luis Congo, el recién ingresado se internó en el área 'roja' y sacó un remate cruzado. El arquero Padilla logró desviar el tiro ,pero en su intento dejó la pelota en el área chica. El rebote fue aprovechado por Marvin Pita quién solo tuvo que empujarla para marcar el empate.

El festejo les duró poco al cuadro blanco pues un minuto después, tras un desborde por derecha del Jorge Ordóñez, Luis Checa derribó al joven delantero y el arbitro Macías determinó tiro penal. Quinteros cambió la pena máxima por gol al minuto 63'.



MIN 63

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Pichón pic.twitter.com/26iD8ozdvm — Club El Nacional (@elnacionalec) 27 de mayo de 2017

Con el marcador a favor, El Nacional volvió a aproximarse al arco de Ortiz. El Clan intentaba buscar la igualdad, pero la defensa blanca mantenía fallas graves en la cobertura. El equipo estaba partido. Eso aprovechó el cuadro criollo que al minuto 71 volvió a marcar en el arco visitante.



Tras una rápida jugada por izquierda de Borja, figura de El Nacional en el partido, el joven volante se internó en el área del Clan y superó las marcas rivales. Lanzó un pase cruzado y dejó solo al delantero Ordóñez, quien con un suave toque escribió la tercera.

MIN 70

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Ordóñez pic.twitter.com/9ox2cvEJWG — Club El Nacional (@elnacionalec) 27 de mayo de 2017



En los 15' finales, Eduardo Favaro ensayó tres variantes. Cambió la delantera con el ingreso de Bryan de Jesús y Felix Borja y, posteriormente, ingresó Manu Balda en reemplazo de Jonathan Borja.



El dominio rojo siguió durante el partido. Balda se encargó de generar las acciones de peligro, pero Felix Borja no tuvo suerte para definir las jugadas. El Clan se desinfló en el campo de juego y solo atinaba a sacar el balón de su área.



Ya con los 90' encima, el equipo de Carlos Sevilla cayó en desesperación, a la espera del pitazo final. Tras disputar los 2 minutos agregados, el marcador estaba sentenciado. El cuadro rojo volvió a imponerse al equipo sangolquileño y así logró su segunda victoria en el año, nuevamente, ante el debutante del Campeonato.



El partido fue dirigido por el central Jefferson Macías. Asistente 1: Luis Vera Asistente 2: Ricardo Baren.

LESIONES | Nuestros volantes Adolfo Muñoz y Alejandro Villalva se encuentran lesionados y serán bajas para el duelo contra @Clan_juvenil pic.twitter.com/nF7UB0zE5i — Club El Nacional (@elnacionalec) 25 de mayo de 2017

Alineación Clan Juvenil:

Defensa: Carlos Ortiz ;Luis Checa; Henry León; Santiago Calle;Victor Macías. Volantes: Diego Chamorro; Carlos Vayas; Jason Chalá y Jairón Bonnet. Delanteros: Narciso Mina y Marvin Pita.