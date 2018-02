Eduardo Favaro: ‘No se repetirá lo de Tucumán porque tenemos más confianza’

Eduardo Favaro nació el 26 de marzo de 1963 en Montevideo, Uruguay. Debutó como futbolista profesional en 1984, en Nacional, y se retiró en 1995 en Tanque Sisley. Jugaba de delantero. Como DT dirigió a Racing, Liverpool y Fénix.

Lleva 28 meses en el país. ¿Qué conclusiones ha sacado del fútbol local y de los jugadores?



Simplemente, ratifiqué todo lo que había visto antes con los jugadores de la Selección. Siempre me pareció que el futbolista ecuatoriano tenía una gran calidad técnica. Físicamente, tiene todas las condiciones. Ya aquí me di cuenta que lo que hay que trabajar con ellos es el profesionalismo y varios conceptos técnicos. Sobre todo, de definición.



Y en el tema administrativo, ¿ha visto virtudes o falencias?

Me llamó la atención lo de las falsificaciones de edades e identidades. Eso ensucia el entorno del fútbol y, lamentablemente, los más perjudicados son los jóvenes, que a base de engaños pierden oportunidades por no creer en sus propias condiciones.

Ustedes tuvieron problemas con Rinson López, que era colombiano y jugó como ecuatoriano. ¿Cuánto les afectó?

Fue algo que nos dolió. La falta de honestidad no contribuye en nada al desarrollo del fútbol en general.



Ha cultivado un prestigio de buen formador de jugadores. ¿Es fácil conseguir talentos en el país?

​El Nacional tiene una situación real y tangible en lo económico. Tenemos una diferencia abismal en presupuestos con otras instituciones. Son casi USD 10 millones de diferencia con otros equipos al año. Otros clubes tienen la posibilidad de gastar al mes USD 800 000. Nosotros no podemos hacerlo y nos queda en confiar en lo nuestro. Debemos elegir muy bien los jugadores que queremos contratar, para potenciar a los jóvenes. Esa es la clave.



Vuelven a jugar un torneo internacional, se enfrentan a San José de Oruro, a las 17:15. El año pasado jugaron la Libertadores ante el Tucumán y muchos de sus futbolistas dicen que esa eliminación fue traumática. ¿Qué lecciones les dejó ese partido?

Nos encontró en un momento en el que no tuvimos una buena preparación. Se nos fueron muchos jugadores. No es excusa, pero teníamos que asimilarlo en corto tiempo. Lo que más destaco de esa llave ida y vuelta fue la actitud del equipo en Argentina. Logramos un buen resultado. Acá en casa no tuvimos juego ni esa actitud.



¿Cómo logró recuperar a su equipo?

Lo de Tucumán nos pegó duro en la parte emocional, porque teníamos expectativas. Pero no teníamos el juego ideal para pasar de fase. Este año trajimos jugadores que no están en su mejor momento, pero confiamos en sus cualidades. Tienen jerarquía para sobrellevar esa falta de continuidad. Este año no nos va a pasar lo de Tucumán, porque tenemos más confianza.

¿No se siente impotente cada vez que le quitan a sus mejores jugadores?

Se me han ido los goleadores, pero es normal. La dirigencia no puede retener jugadores que son codiciados por otros clubes más poderosos. Se fueron Bryan de Jesús, que fue nuestro goleador con 15 goles, y Jonathan Borja, quien marcó 10 más. Ahora tenemos futbolistas que nos van a dar esa igualdad de juego que pretendemos respecto de los que se fueron. Los vimos en los amistosos y en el primer juego ante Emelec. El equipo muestra bastantes cosas del año pasado.



Ganarle al San José, ¿implicaría una revancha internacional para el club?

Revancha tenemos todos los fines de semana. Eso en el fútbol está a la vuelta de la esquina. Las derrotas y los triunfos deben durar 24 horas y las enseñanzas, toda la vida.



Perdieron en el debut del torneo con Emelec. ¿Cuánto afecta empezar el año con derrota?

El resultado es lo único que no depende de nosotros. Eso depende del rival al que enfrentamos. La derrota estaba dentro de las posibilidades por el rival (Emelec). Ahora tenemos mucha ilusión, porque una copa internacional no se juega todos los días. Este es nuestro tercer año en el club y hemos jugado en estas lides dos veces. Antes el equipo peleaba por no descender y no aparecía ni en la Libertadores ni en la Sudamericana.

Como uruguayo, ¿qué opinión tiene de la presencia del empresario Paco Casal en Ecuador?

Él es un tipo que ayudó a varios clubes de Uruguay que estaban cerca de la quiebra. El fútbol en mi país lo respeta. Acá ya dio dinero a los equipos. ¿Qué pasó con los anteriores dueños de los derechos de TV? Siguen debiendo dinero a la FEF.



¿Casal es su amigo?

Es allegado. Tenemos una buena relación. En Uruguay hubo veces que me ofrecía jugadores, pero nunca me impuso nada.



Pero en su país hay algunos detractores...

El gran inconveniente se da porque se adueñó de los derechos de imagen de los jugadores de la Selección. Hay que reconocerle también todo el apoyo que dio al equipo de Washington Tabárez.