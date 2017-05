Cavani, elegido mejor jugador del año por los futbolistas de Francia

El internacional uruguayo y atacante del París Saint-Germain Edinson Cavani fue elegido hoy mejor jugador del año de la liga francesa en los Trofeos UNFP, los 'Oscar' del fútbol francés que son otorgados por el sindicato de jugadores profesionales de Francia.

Cavani, que llegó al pabellón de Armenonville, oeste de París, junto a su compañero de equipo Marco Verratti, no quiso hacer declaraciones antes de la entrega del premio que el año pasado se llevó Zlatan Ibrahimovic.



Sin embargo, al finalizar la gala y con el premio de mejor jugador en sus manos, el delantero uruguayo afirmó sonriente estar "muy contento, muy feliz" y agradeció a todo el equipo del PSG, ya que "sin ellos no estaría aquí".



"Que te voten los compañeros de profesión es algo muy especial", dijo a Efe el jugador del PSG. "Esperemos que todo pueda seguir así con el PSG", afirmó.



El delantero uruguayo fue autor de un doblete el pasado domingo contra el Saint-Etienne (5-0), con el que suma 35 dianas en Liga, en la que es el máximo goleador seguido por el francés Alexandre Lacazette (Lyon, 26), y el colombiano Radamel Falcao (Mónaco, 21).



Desde las cinco y media de la tarde jugadores y celebridades del fútbol francés invitadas a la vigésimosexta edición de estos premios cruzaron la alfombra roja ante la mirada de varias decenas de fanáticos y periodistas.



El exjugador francés del FC Barcelona Eric Abidal confesó a Efe su pálpito de que Cavani se llevaría el galardón, poco después de entrar a la sala donde presentaría el premio a la mejor jugadora del año.



El premio al jugador revelación se lo llevó Kylian Mbappé, la joya de 18 años del Mónaco que se ha hecho un hueco en la delantera del once titular, y que a pesar de estar ausente en la gala conectó en directo desde el Principado con el trofeo a su lado.



"Gracias al entrenador por confiar en mí", dijo el francés, quien también señaló la "excelente temporada" de los demás nominados.

Sentado junto a Mbappé estaba su técnico, el portugués Leonardo Jardim, quien le tomó el relevo a Laurent Blanc y se proclamó mejor entrenador de la temporada.



El español Unai Emery, técnico del PSG y otro de los nominados al mejor entrenador del año, no acudió al evento. El premio al mejor portero de la temporada se lo llevó Danijel Subasic, guardameta del Mónaco, quien también se encontraba ausente ya que el equipo monegasco se juega este miércoles conseguir matemáticamente la Liga contra el Saint-Étienne.



"El Mónaco hizo una buena temporada, llegando incluso a las semifinales de la Champions, felicitaciones", dijo el capitán brasileño del PSG Thiago Silva, en el once ideal de la liga.



El francés del Chelsea NGolo Kanté se impuso a los jugadores de la liga española Karim Benzema y Antoine Griezmann como el mejor futbolista de Francia que juega en el extranjero. Kanté ha sido nombrado por los periodistas británicos como el jugador del año de la liga inglesa, campeonato que también ganó el pasado domingo.