Ecuatoriano Karl Egloff logró un récord mundial de velocidad en el Elbrus 

El ecuatoriano Karl Egloff consiguió otro récord mundial de velocidad en la montaña al subir y bajar del Elbrus, de 5642 metros sobre el nivel del mar, en cuatro horas y 20 minutos. Con eso bajó en casi 20 minutos el registro anterior.

Así lo confirmó el mismo deportista en su cuenta de Facebook, este 7 de mayo del 2017. Este nuevo éxito lo consiguió en la carrera Red Fox Elbrus Race Marathon, en Rusia, de la cual también fue el vencedor.



"Elbrus 5642mtrs, top of Europe! No tengo palabras para describir y agradecer a tanta gente maravillosa que aportaron hoy y leer tantos mensajes llenos de cariño, GRACIAS!!!", escribió el plusmarquista mundial que también ha logrado marcas similares en el Aconcagua y en el Kilimanjaro, en América y África respectivamente.



Uno de los objetivos del también guía de montaña es intentar conseguir récords mundiales en las siete cumbres más altas de cada continente, conocidas como 'Seven Summits'. Entre estas se incluye el Éverest, la cima más alta del mundo.

🥇Con este 3er récord, @karlmtb sigue sumando para lograr las 7 cumbres más altas de cada continente en velocidad.🏃🏻(1/4)#RedFoxElbrusRace pic.twitter.com/kVA3VGEqI3 — Movistar Ecuador (@MovistarEC) 7 de mayo de 2017

"Nuevo récord mundial de ascenso y descenso en el techo de Europa con 4:20 horas (récord anterior 4:39 de Vitaly Shkel). Pude defender la presea dorada en la general en el Red Fox Elbrus Race con un pelotón muy fuerte de corredores! Los -28 grados en la cumbre te hacen amar este deporte! Este récord va dedicado en especial a mi familia, amigos y al pueblo ecuatoriano!

Gracias por tanta energía!!! Gracias a mi equipo de apoyo acá en Rusia, grandes amigos! Gracias totales !", se publicó en la página del deportista.