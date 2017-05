Ecuador, advertido con perder puntos

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) aún está con tarjeta amarilla ante la FIFA. Una nueva infracción a los reglamentos del organismo rector acarreará una sanción más grave e incluso la pérdida de puntos de la Selección.

La FIFA ya sancionó a la Ecuafútbol con una multa de USD 14 894 y un llamado de atención. Esto porque infringió el Reglamento de Seguridad de los Estadios y de la competición al Mundial de Rusia 2018 y su código disciplinario.



Las infracciones se registraron en el juego entre Ecuador y Colombia, el 28 de marzo, en el estadio Olímpico Atahualpa.



Ese día, miles de personas se ubicaron en localidades del estadio e hicieron sonar vuvuzelas en señal de rechazo al entonces candidato presidencial Guillermo Lasso. Además, al final del encuentro, un grupo le lanzó objetos cuando abandonaba el escenario.



El artículo 60 del Reglamento de Seguridad, uno de los utilizados por la FIFA, expresa que están prohibidos la promoción o mensajes políticos en los encuentros.



La Ecuafútbol deslindó su responsabilidad en los incidentes. Sin embargo, no aclaró cómo las personas con vuvuzelas obtuvieron los boletos al escenario quiteño.



Desde la Federación se indica que la “polémica está cerrada”. Según la versión oficial, el ente no es el encargado directo de venta de las entradas.



La FEF tiene un contrato vigente con Ecuticket, que realiza la impresión y comercializa la venta de entradas para los juegos de Ecuador en las eliminatorias al Mundial 2018.



Luego de que se generaron los incidentes en el Atahualpa, Carlos Villacís -presidente de la FEF- dijo que se terminaría el contrato con Ecutickets.



Uno de los miembros del Directorio de la Ecuafútbol, que prefirió no ser identificado, reveló que el convenio con Ecutickets finalizará el 5 de septiembre. Ese día, la Tricolor recibirá a Perú por la fecha 16 de las eliminatorias.



“Luego de eso se cierra. Para el partido ante Argentina (10 de octubre, en el Atahualpa) contaremos con los servicios de otra empresa”, expresó el directivo. El duelo ante la ‘Albiceleste’ será el último de Ecuador en el premundial sudamericano para la cita mundialista del 2018.



La Selección definirá entre agosto y septiembre su cupo. Es sexto con 20 puntos, fuera de la zona de clasificación. Entre tanto, Guillermo Lasso insistirá en el llamamiento a confesión judicial de Villacís. Así lo confirmó Aparicio Caicedo, asesor legal del excandidato presidencial.



“El Presidente de la FEF debe dar explicaciones, no quedó nada claro. Debe haber sanciones a los responsables”, expresó el jurista.

Galo Chiriboga, hasta ayer Fiscal General, anunció en marzo que se realizaría una investigación del tema.



Lasso y su movimiento político Creo no han definido las acciones legales tras la confesión de Villacís. Caicedo recalcó que se recopila información para avanzar en el trámite.



“Tenemos muy bien preparado el caso, pero no puedo darle detalles porque lo hemos manejado en privado”, mencionó el abogado. Añadió que han mantenido contactos con integrantes de la FEF para recabar información.



La sanción que impuso esta semana la FIFA sustenta la postura de Lasso, expresa Caicedo. “Refuerza tremendamente nuestro argumento. Daremos con los responsables”.



En caso de que se repita la infracción al reglamento de la

FIFA, “la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas”, expresó el organismo del fútbol mundial, en el comunicado que le llegó el pasado jueves.