Ecuador prueba nuevos talentos para próximos retos en eliminatorias

John Jairo Cifuentes quiere jugar su primer partido con la Selección. “Estoy esforzándome al máximo para ganar minutos en el equipo”, expresó ayer el delantero esmeraldeño, de 24 años, en Boca Ratón, Florida.

En la ciudad estadounidense, la Tricolor se mide a Venezuela, esta noche (19:30). Cinco días después, el martes 13, el plantel se enfrentará a El Salvador, en Nueva Jersey.

El entrenador Gustavo Quinteros anticipó que estos cotejos le permitirán observar a jugadores que pudiera utilizar para los cotejos de las eliminatorias al Mundial 2018. A Ecuador le restan los juegos ante Brasil, Perú, Chile y Argentina para definir su clasificación. Los duelos serán entre agosto y octubre.

Cifuentes quiere estar en esos partidos, al igual que Hamilton Piedra, Darío Aimar y Pedro Velasco. Los cinco ya han sido convocados para entrenamientos de la Tri. Sin embargo, aún no han disputado un compromiso oficial.

Ellos forman parte de los 25 jugadores que Quinteros llevó a Estados Unidos. Velasco, lateral de Barcelona, se entrenó en el plantel titular, el lunes. Por ello, aspira a salir por primera vez a una cancha con la camiseta ecuatoriana.



El resto ya han disputado cotejos con Ecuador. Entre ellos, Gabriel Cortez, quien actuó en el último partido de eliminatorias ante Colombia, en marzo pasado, en el Atahualpa.



El ‘Loco’, de 21 años, es uno de los jugadores que Quinteros observa con atención. En el club del mediocampista, Independiente del Valle, consideran que puede convertirse en un seleccionado destacado en el futuro.

“Gabriel tiene muchas habilidades. Puede jugar por el costado izquierdo, pero también se le puede utilizar en otras posiciones”, expresa Alexis Mendoza, estratega colombiano de los rayados. El esmeraldeño ha participado en dos juegos con la Tricolor.

En las prácticas en Estados Unidos, el seleccionador no utilizó al volante en el equipo titular. El argentino optó por jugadores con más experiencia para formar la alineación.



Durante los ensayos, utilizó a Esteban Dreer; Velasco, Luis ‘Cunti’ Caicedo, Gabriel Achilier, Christian Ramírez; Jefferson Orejuela, Pedro Quiñónez; Fidel Martínez, Ángel Mena, Juan Cazares; y Énner Valencia. La mayoría de ellos son considerados titulares.



No obstante, el estratega no descartó en utilizar al resto de jugadores, entre ellos a los que aún no debutan con el conjunto nacional. Además, Orejuela está lesionado y pudiera no actuar esta noche. Su puesto lo pudiera cubrir Matías Oyola.



Con todo, el DT expresó ayer que aún no tenía definido el plantel titular. Para él, la principal preocupación es fortalecer el juego defensivo. “Estos partidos nos permitirán ver el nivel de los jugadores del medio local”, recalcó.



Los jugadores ayer acudieron a un gimnasio puesto que la lluvia impidió que se entrenaran en la cancha. Esto generó preocupación en el DT y sus asistentes. Hoy, tienen previsto ir al estadio Florida Atlantic University.