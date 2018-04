Ecuador se nutre de nuevos talentos en el microtenis

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Guayas y Pichincha son la base de la nueva generación del tenis de mesa ecuatoriano. Ahí, están la mayoría de los seleccionados que irán al Sudamericano Sub 11 y 13, damas y varones. El torneo será entre el 16 y 20 de mayo en Asunción, Paraguay.

Tras dos selectivos nacionales, realizados en Tena y Macas, la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa definió la delegación. Siete jugadores son de Pichincha y cuatro de Guayas; mientras Azuay, Manabí, Morona Santiago, Los Ríos y Santa Elena aportan con un deportista, cada una.



Angélica Arellano, doble campeona sudamericana (individual y por equipos), se destaca es la categoría Sub 11. Nació en California, Estados Unidos, allí reside con sus padres y tiene como entrenadora personal a la estadounidense Grace Lin. Desde el 2017 representa a Pichincha.



Incursionó en el tenis de mesa hace seis años. Ostenta el título latinoamericano Sub 11 por equipos y el subtítulo latinoamericano (individual y dobles). Su meta es convertirse en microtenista profesional y emular los éxitos de la china Ding Ning. En mayo del 2017 se estrenó como seleccionada nacional.



Detrás está la azuaya María José Borja, subcampeona su-

damericana individual. Ambas son campeonas latinoamericanas y sudamericanas por equipos. Recibieron reconocimientos especiales de la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa por sus títulos.



En la categoría Sub 13 damas sobresale Kimberly Barros, quien en los dos selectivos nacionales demostró ser la mejor del país. La tenista de Morona Santiago tiene 12 años y ha sido seleccionada de Ecuador. El 2016, por ejemplo, alcanzó medallas de plata en dobles mixtos y bronce en equipos, en Lima, Perú.



Barros es estudiante de la Unidad Educativa María Auxiliadora y lleva menos de tres años en el tenis de mesa. Su entrenador, Gerardo Zurita, destaca su vertiginoso ascenso. “Golpea con bastante efecto a la pelota, tiene ataques limpios y sabe mantener la pelota en la mesa”.



El entrenador pondera las virtudes de su dirigida, quien se entrena entre tres horas al día en el coliseo de tenis de mesa de Macas. Ser la raqueta número uno de Ecuador, en la Sub 13, habla de su capacidad. En los selectivos nacionales se enfrentó con las ocho mejores del país, en su disciplina. “Tiene 12 años y compite con rivales de 13 años”, explica el entrenador.



Barros tiene menos recorrido en el microtenis en relación a sus compañeras Karol Calderón, Jennifer Muñoz y Genesis Macías. Por ello, sostiene Zurita, sus progresos son más meritorios. “Es muy inteligente para jugar y ha logrado remontar los años de experiencia de sus adversarias”.



En varones sobresale el equipo masculino Sub 13, cuyos cuatro integrantes son de Guayas. Allí están Jeremy Cedeño, Diego Pigueve, Paúl Ponce y Joseph Vásquez. Ellos tienen experiencia a escala internacional, incluso con la obtención de medallas.



Según Vicente Reyes, uno de los entrenadores de Guayas, los siete seleccionados nacionales de su provincia son fruto de un proceso de entre tres y cuatro años. “Nuestra fortaleza está en el trabajo con las categorías de iniciación, desde los seis años, allí está la base”.



El adiestrador reconoce que en Guayas es más fácil reclutar talentos por la cantidad de practicantes y además porque se pueden organizar competencias internas.



Cedeño y Pigueve son seleccionados del país desde la categoría Sub 11. Ese decir, compiten a escala internacional desde el 2016.

Paúl Calle, presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa, explica que Guayas es fuerte en tenis de mesa por la cantidad y calidad de técnicos.

Además, hay buena organización interna y existen referentes en las categorías mayores a quienes tratan de emularlos. “Pichincha ha retomado protagonismo en las inferiores”,añade Calle.