Honduras, Ecuador y Argentina se despiden del Mundial sub-20 

Las selecciones sub-20 de Honduras, Ecuador y Argentina certificaron este domingo 28 de mayo de 2017 su eliminación del Mundial de Corea del Sur, en una jornada aciaga para el fútbol latinoamericano, que tendrá a cuatro representantes en octavos de final.

La victoria de Honduras ante Vietnam (2-0) no fue lo suficientemente holgada para el combinado 'catracho', y el empate de Ecuador ante Senegal (0-0) condenó a la 'Mini-Tri' al último puesto de la llave F.



Además, Argentina, que podía clasificarse como una de las cuatro mejores terceras, vio cómo un gol de Arabia Saudita ante Estados Unidos frustraba sus esperanzas (1-1) .



Honduras sumó sus primeros puntos en el Mundial de Corea del Sur este domingo en la última fecha y con dos goles en el tramo final del choque ante Vietnam, lo que no impidió que la 'H' cayese eliminada en la primera fase.



El triunfo del combinado 'catracho' ante Vietnam (2-0) en Jeonju, sirvió para que los hombres de Carlos Tábora ascendiesen al tercer puesto del grupo E, pero con tres unidades no encontró dos terceras clasificadas con peores guarismos.



La 'H' necesitaba ganar y golear para disponer de opciones de clasificarse, pero la victoria ante la debutante Vietnam unida a sus dos derrotas precedentes, ante Francia (3-0) y Nueva Zelanda (3-1) , le condenaron a despedirse a las primeras de cambio, al igual que en los seis Mundiales anteriores disputados por la 'H'.



Los goles, obra de Sendel Cruz (76) , y de Jorge Álvarez (90+3) llegaron sin tiempo para que Honduras anotase los otros cuatro goles que necesitaba para presentar mejor golaverage que Argentina, tercera de la llave A.



De esta forma Honduras firmó un triunfo que le permite abandonar Corea del Sur con la cabeza alta y la sensación de haber podido hacer más en sus anteriores compromisos, sobre todo ante Nueva Zelanda, una selección que no pasó del empate ante Vietnam.



En el otro partido de la llave Francia derrotó 2-0 a Nueva Zelanda.

El combinado galo accede a octavos con pleno de victorias y su arco imbatido. Los'Kiwis' acceden no obstante a octavos de final como segunda de la llave.



Gran decepción de la 'Mini-Tri'



La selección Sub-20 de Ecuador también dijo adiós al Mundial en la última fecha de la primera fase, luego del empate a cero ante Senegal que envía a casa a la 'Mini-Tricolor' sin ni siquiera haber logrado una victoria.



La 'Mini-Tricolor', a la que no le servía otro resultado que no fuese el triunfo ante el combinado africano, cierra la llave F con dos unidades, fruto de los empates cosechados ante Estados Unidos y Senegal.



Ecuador, al igual que Guinea, Vietnam, Vanuatu y Sudáfrica, se va del país asiático sin conocer la victoria, y con un poso de decepción en una cita a la que llegaba como subcampeona de Sudamérica de la categoría.



En el otro partido de la llave, Estados Unidos y Arabia Saudita empataron a un gol en Daejeon, un resultado que clasifica a los americanos como líderes de la llave y a los asiáticos como terceros.



Los hombres de Javier Rodríguez tardarán en olvidar el desafortunado partido inaugural ante Estados Unidos, en el que desaprovecharon dos ventajas en el marcador, una de ellas por dos goles de diferencia.



Aquella victoria que se les escapó de las manos en el último suspiro habría cambiado su destino en el torneo.



Argentina fuera de rebote



Y la selección Sub-20 de Argentina quedó definitivamente eliminada luego de que el empate de Arabia Saudita ante Estados Unidos (1-1) le privase de acceder a octavos como una de las cuatro mejores terceras.



La 'Albiceleste', tercera de la llave A con tres unidades y un balance de goles de +1, precisaba de una derrota del combinado del Golfo para superarle por golaverage.



El triunfo por 2-0 de Honduras ante Vietnam había favorecido los intereses de los hombres de Claudio Úbeda, pero sus esperanzas se vieron frustradas con el empate de Arabia Saudita.



Así pues, el combinado argentino, que llevaba desde el viernes esperando en Corea del Sur la definición del resto de llaves para conocer su suerte, regresa a casa eliminada en primera fase por segundo Mundial consecutivo.



Venezuela, Uruguay, Costa Rica y México lucharán a lo largo de la próxima semana por un puesto en cuartos de final.