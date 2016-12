Dominic Barona: ‘No hay machismo en el surf nacional'

Dominic Barona se coronó subcampeona mundial de surf en octubre de este año, en Costa Rica, a pesar de una lesión de meniscos en su rodilla izquierda. La deportista de 25 años compitió desde abril con la molestia en su pierna.

En noviembre pasado cumplió con su última competencia de la temporada, en los Juegos Bolivarianos de Iquique, Chile, donde consiguió una medalla de oro. Con ello revalidó el título que consiguió en la edición del 2014, que se realizó en Huanchaco, Perú.



La semana pasada se operó. ¿Está lista para volver al agua?

Me operaron hace 10 días en Guayaquil. No se cuanto demore la rehabilitación, espero que sea poco tiempo. Rubén Andrade, mi entrenador, me está dando una mano para recuperarme lo más pronto posible.



¿Algún organismo deportivo costeó los gastos de su operación?

No. Tuve el apoyo de Ecuasal, que es mi auspiciante, y también me ayudé con donaciones. Era costoso (no dijo cuánto) pero necesario; ahora empecé con la recuperación en mi casa y ya tengo ganas de volver al agua.



¿No solicitó el apoyo?

Lo que pasa es que nos sacaron (a los surfistas) del Plan de Alto Rendimiento porque no cumplimos con algunos requisitos, uno de ellos es que por ahora no somos un deporte olímpico. Por más que tengamos logros internacionales no estamos ahí.



¿Sus compañeros y la Federación de Surf la acompañan en su etapa de recuperación?

Claro que sí, somos muy unidos. Una familia. Todos esperan que regrese al lugar donde pertenezco, que es el mar.



Esta disciplina históricamente estuvo enfocada a los varones. ¿Hay machismo en el surf?

Quizás en otros países sí puede haber preferencia por el deporte masculino, pero acá no. Todos somos muy unidos. No hay envidias, todos están prestos a ayudarme, corrigen mis errores... No me puedo quejar.



¿Cómo la ayudan?

Desde que era niña surfeaba con hombres. Aprendí con mi hermano, Israel, con Jonathan ‘El Gato’ Chila, Mario Gambellini y Carlos Goncálvez. Siempre busqué que me traten como su igual, sin preferencias ni restricciones y así fue.



Tiene dos vicecampeonatos mundiales. ¿Se considera la mejor del país?

No soy mejor que nadie, pero sin darme cuenta mi dedicación ha dado resultados y veo que el entrenamiento con ellos (sus compañeros) me ha permitido pelear palmo a palmo con deportistas de Hawái, que están a un nivel superior.



¿Cuál es el balance de su rendimiento en esta temporada?

Feliz por el vicecampeonato en Costa Rica, sé que pude ganar el primer puesto pero igual que el año pasado me quedé por décimas. Estoy en el puesto 16 del ranking de la liga máxima de surf, así que puedo decir que me fue bien.



¿Es su techo de rendimiento?

Sé que puedo llegar a más allá, quizás falta un poco más de práctica y apoyo económico. Con financiamiento externo ya no tendríamos que preocuparnos por dinero y nos enfocaríamos en las estrategias y la preparación.



¿Cuáles son las competencias que prevé para el próximo año?

Tengo en mente participar en tres Mundiales, pero depende de si consigo o no el auspicio. Además desde el 5 hasta el 16 de febrero, en China arranca el Tour Mundial de Surf; después de eso viene la segunda etapa que será en Australia.