Maradona celebra mayoría inmigrante en semifinales del mundial

El argentino Diego Armando Maradona se refirió a los equipos semifinalistas del Mundial de Rusia 2018 celebrando que, aunque son todos países europeos (Bélgica, Francia, Inglaterra y Croacia), la mayoría de sus jugadores son de origen africano.

En el programa 'De la mano del diez' que emite la cadena TeleSUR, Maradona revisó las cifras de jugadores con ascendencia africana en las selecciones europeas.



Según datos presentados en el programa, 78,3% (14 de los 23) jugadores franceses provienen de once distintos países africanos, mientras Inglaterra y Bélgica igualan en 47,8% de sus jugadores con raíces inmigrantes.



Sobre ello recordó una conversación con el entrenador del Manchester United, José Mourinho quien, según dijo, le comentó que "ellos (los inmigrantes) saben bien que entran a otro mundo (...) de cosas que por ahí ellos no tenían en su día habitual y, sin embargo, hoy tenemos el porcentaje más alto de inmigrantes en un Mundial".



Mencionó también a "la mafia" que existe alrededor del fútbol que dijo "roban jugadores africanos para nacionalizarlos en países europeos (...) muchas veces la necesidad obliga a los jóvenes a optar por esta decisión".



"El 10" lamentó que sean "chicos que quieren una oportunidad de probarse, de tener 4 comidas al día (...) el tráfico de jugadores es terrible hasta en niveles que antes no se creía, en equipos grandes" señaló.