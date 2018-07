Deschamps y Dalic, dos técnicos de carácter y estilos sorpresivos

LEA TAMBIÉN

Ambos entrenadores finalistas del Mundial son tan diferentes y tan parecidos, pero el mayor contraste estará en la zona técnica.

De un lado, en Francia estará un legendario exfutbolista como Didier Deschamps. Del otro, un entrenador que hasta hace unos meses era un absoluto desconocido: Zlatko Dalic.



Deschamps, de 49 años, puede convertirse hoy en el tercer hombre después de Mario Zagallo y Franz Beckenbauer que se corona campeón del mundo como futbolista y entrenador, tras haber alzado el título con Francia en 1998.



Dalic, sin embargo, ya es todo un prócer en su país después de haber llevado a Croacia a su primera final.



El técnico, de 51 años, que tuvo una modesta carrera como jugador en clubes de Croacia y la antigua Yugoslavia, asumió el mando del combinado balcánico en el 2017. Y en menos de un año logró lo impensado.



Pese a las diferencias, los dos tienen rasgos comunes: un carácter fuerte, incluso inflexible en ocasiones.



A Deschamps, por ejemplo, no le tembló el pulso a la hora de dejar fuera del Mundial a Karim Benzema y Dalic expulsó a Nikola Kalinic en pleno torneo por no querer ingresar ante Nigeria. En las decisiones ambos son inquebrantables.



Una ventaja de Deschamps es conocer el camerino de su Selección. El excentrocampista no era un jugador cualquiera en esa Francia que conquistó el título en 1998. Era el capitán ‘bleu’, el primer francés que levantó al cielo la copa más preciada de fútbol.



Tras colgar las botas, arrancó su carrera como entrenador en el Mónaco y llevó al equipo del Principado a una final de la Liga de Campeones. Después entrenó también a la Juventus de Turín y al Olympique de Marsella, hasta que en el 2012 se le abrió la puerta de la Selección francesa.



Asumió el cargo e inició un proceso de refundación a fuerza de autoridad y apuesta por un grupo armónico y sin personalidades conflictivas. Ambos valores parecían más necesarios que nunca: Francia vivía aún conmocionada por su traumática experiencia en Sudáfrica 2010, cuando los jugadores se amotinaron y el equipo cayó en fase de grupos sin ganar un partido.



Deschamps fue la reacción contra el caos. Su figura renovó en espíritu y nombres al equipo “bleu”, que llegó a cuartos de final del Mundial de Brasil 2014 y a la final de la Eurocopa 2016.



En lo único que Deschamps se parece a Dalic es en la autoridad. La primera noticia del entrenador croata en Rusia fue cuando expulsó del equipo al jugador Nikola Kalinic tras la primera jornada. Kalinic no quiso ingresar en los últimos minutos y Dalic lo separó.



Dalic nació en Livno, actualmente en Bosnia-Herzegovina. Como centrocampista defensivo tuvo una trayectoria más que discreta y nunca llegó a la Selección.



Pasó toda su carrera en clubes de Croacia y la antigua Yugoslavia. El Mundial de 1998, hasta ahora el mejor de Croacia, lo siguió como hincha en las gradas.



Tras retirarse en el 2000, cinco años después inició su trayectoria como DT en el Varteks Varazdin croata. Después pasó por Albania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos antes de reemplazar a Ante Cacic en octubre del 2017. Con él en el banquillo, Croacia logró el boleto a la final en Rusia.





Didier Deschamps



Su origen. Nació en la localidad vascofrancesa de Bayona, en 1968. Fue campeón de la Champions con el Marsella, la ‘Juve’ y campeón Mundial 1998.



Como DT. Dirigió al Mónaco y al Marsella. También pasó por Juventus.





Zlatko Dalic



Su origen. Nació en Livno (Bosnia Herzegovina), tiene 51 años y su carrera como jugador fue en Croacia, como DT solo dirigió al Rijeka.



Como DT. Técnico de la Selección de Croacia desde octubre del 2017, por decisión de Davor Suker.