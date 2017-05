El Deportivo Quito tiene deuda de USD 1 millón con la Agremiación de Futbolistas

Las deudas del Deportivo Quito son cuantiosas. El gerente de la Agremiación de Futbolistas del Ecuador (AFE), Jorge Guzmán, calculó que el plantel quiteño debe cerca de USD 1 millón por todas las deudas acumuladas. Ese valor es solo por futbolistas ecuatorianos e independientes de los reclamos que se maneja en la FIFA por parte de futbolistas extranjeros. Así lo confirmó en el programa BENDITO FÚTBOL de radio Quito y Platinum el directivo del gremio de futbolistas.

“Son tantas deudas. Hay casos de futbolistas con deudas de hasta USD 150 000. Hay reclamos en la Cámara de Mediación y disputas y en la Comisión del Estatuto del Jugador. Hemos hecho esfuerzos, pero los convenios de pago no alcanzan. Es muy poco lo que pueden pagar”, detalló.



Guzmán fue claro en su explicación sobre cuál sería el futuro de la ‘AKD’ en el caso de no volver a presentarse en un partido del torneo provincial de Segunda Categoría. “El club desaparecería. La única forma para sobrevivir es que pague sus deudas”, detalló Guzmán. En el caso de desaparecer el club, la deuda no se extinguiría.

Como representante de la AFE, Guzmán también pidió al gremio de futbolistas de Perú que no ejecuten los tres casos que hay en ese país en contra del Deportivo Quito. Asimismo aclaró que aunque el club se refunde con otro nombre, la AFE tendrá que demostrar que son los mismos directivos y se tendrán que ejecutar el cobro de deudas.